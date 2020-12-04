|
Мы на пороге победы
Источник материала: Хартия'97
Мы на пороге победы
Осталось сделать последнее усилие.
- Я почитал, что есть кто-то, кто против отключения Беларуси от системы SWIFT, и возмущен до глубины души, - пишет телеграм-каналу
По моему мнению, полумеры дают полурезультат. А то и не дают вовсе.
Пора решать, чего мы на самом деле хотим и на что ради этого готовы.
Мы на пороге победы. Осталось сделать последнее усилие.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Осталось сделать последнее усилие.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)