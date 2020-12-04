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Мы на пороге победы

04.12.2020 12:21 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Мы на пороге победы

  • 4.12.2020, 12:16
Мы на пороге победы
Фото: ТАСС

Осталось сделать последнее усилие.

- Я почитал, что есть кто-то, кто против отключения Беларуси от системы SWIFT, и возмущен до глубины души, - пишет телеграм-каналу «Баста» читатель. - Меня умиляют все эти мягкие наши потуги. Мол, победить, конечно, надо, но дороги перекрывать ни-ни. На работу опоздаем. Хотелось бы свергнуть диктатуру, но бастовать нельзя, а то как это так. Здорово бы было убрать хунту, но SWIFT не отключайте, как бы чего не вышло.

По моему мнению, полумеры дают полурезультат. А то и не дают вовсе.

Пора решать, чего мы на самом деле хотим и на что ради этого готовы.

Мы на пороге победы. Осталось сделать последнее усилие.

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