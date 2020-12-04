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В Беларуси дорожает стационарная телефонная связь и почтовые услуги

04.12.2020 12:21 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

В Беларуси дорожает стационарная телефонная связь и почтовые услуги

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  • 4.12.2020, 12:02
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В Беларуси дорожает стационарная телефонная связь и почтовые услуги

Цены вырастут уже с 14 декабря.

МАРТ повысил предельные максимальные тарифы на услуги почтовой и электросвязи общего пользования, оказываемые физическим лицам. Это прописано в его постановлении №76 от 23 ноября, которое 4 декабря было опубликовано на Национальном правовом интернет-портале и вступает в силу через 10 дней после опубликования, то есть 14 декабря, пишет «Брестская газета».

Абонементная плата за отдельный стационарный телефон при повременной оплате вырастет на 15 копеек до 3,59 рубля, за спаренный — на 12 копеек до 2,9 рубля в месяц. Повременная плата за минуту соединения увеличится на 0,3 копейки до 7,3 копейки.

Абонементная плата за стационарный телефон, не переведенный на повременную оплату, увеличивается на 21 копейку до 5,07 рубля в месяц за отдельный телефон индивидуального пользования, на 32 копейки до 7,73 рубля в месяц за отдельный телефон коллективного пользования, и на 16 копеек до 3,82 рубля в месяца за спаренные телефоны.

Минута междугородней связи дорожает на 0,29 копейки до 1,92 копейки при соединении без помощи телефониста и на 0,43 копейки до 2,88 копейки при соединении с помощью телефониста.

Стоимость пересылки внутри Беларуси простых почтовых отправлений (почтовой карточки, письма массой до 20 г и бандероли массой до 20 г) увеличивается на 6 копеек до 60 копеек. Такие тарифы применяются при оказании услуг физлицам, за исключением ИП.

Аналогичный тариф для юрлиц и ИП повышается на 5 копеек до 50 копеек за одно отправление.

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