Источник материала: Хартия'97

В Беларуси дорожает стационарная телефонная связь и почтовые услуги 1 4.12.2020, 12:02

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Цены вырастут уже с 14 декабря.

МАРТ повысил предельные максимальные тарифы на услуги почтовой и электросвязи общего пользования, оказываемые физическим лицам. Это прописано в его постановлении №76 от 23 ноября, которое 4 декабря было опубликовано на Национальном правовом интернет-портале и вступает в силу через 10 дней после опубликования, то есть 14 декабря, пишет «Брестская газета» .

Абонементная плата за отдельный стационарный телефон при повременной оплате вырастет на 15 копеек до 3,59 рубля, за спаренный — на 12 копеек до 2,9 рубля в месяц. Повременная плата за минуту соединения увеличится на 0,3 копейки до 7,3 копейки.

Абонементная плата за стационарный телефон, не переведенный на повременную оплату, увеличивается на 21 копейку до 5,07 рубля в месяц за отдельный телефон индивидуального пользования, на 32 копейки до 7,73 рубля в месяц за отдельный телефон коллективного пользования, и на 16 копеек до 3,82 рубля в месяца за спаренные телефоны.

Минута междугородней связи дорожает на 0,29 копейки до 1,92 копейки при соединении без помощи телефониста и на 0,43 копейки до 2,88 копейки при соединении с помощью телефониста.

Стоимость пересылки внутри Беларуси простых почтовых отправлений (почтовой карточки, письма массой до 20 г и бандероли массой до 20 г) увеличивается на 6 копеек до 60 копеек. Такие тарифы применяются при оказании услуг физлицам, за исключением ИП.

Аналогичный тариф для юрлиц и ИП повышается на 5 копеек до 50 копеек за одно отправление.

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