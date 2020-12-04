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Бастующая работница «Полоцк-Стекловолокно»: Невероятные белорусы обязательно победят!

04.12.2020 12:21 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Бастующая работница «Полоцк-Стекловолокно»: Невероятные белорусы обязательно победят!

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  • 4.12.2020, 11:49
  • 1,177
Бастующая работница «Полоцк-Стекловолокно»: Невероятные белорусы обязательно победят!

Людмила Каляда присоединилась к общенациональной стачке.

Работник ОАО «Полоцк-Стекловолокно» Каляда Людмила Викторовна присоединилась к общенациональной стачке.

- Выражаем благодарность этой мужественной и невероятной девушке, - пишет телеграм-канал «Стачка Нафтана».

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