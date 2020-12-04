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Бастующая работница «Полоцк-Стекловолокно»: Невероятные белорусы обязательно победят!
Источник материала: Хартия'97
Бастующая работница «Полоцк-Стекловолокно»: Невероятные белорусы обязательно победят!
Людмила Каляда присоединилась к общенациональной стачке.
Работник ОАО «Полоцк-Стекловолокно» Каляда Людмила Викторовна присоединилась к общенациональной стачке.
- Выражаем благодарность этой мужественной и невероятной девушке, - пишет телеграм-канал
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Людмила Каляда присоединилась к общенациональной стачке.
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