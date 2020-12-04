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В минских поликлиниках прекратили оказание плановой помощи

04.12.2020 12:21 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

В минских поликлиниках прекратили оказание плановой помощи

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  • 4.12.2020, 11:35
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В минских поликлиниках прекратили оказание плановой помощи

Приказ издал Комитет по здравоохранению.

В Минских поликлиниках приостанавливают оказание плановой медицинской помощи. Это связано с COVID-19. Соответствующий приказ № 632 издал Комитет по здравоохранению, сообщает пресс-служба Минздрава.

Как пояснили в справке 21-й поликлиники столицы, с понедельника, действительно, талоны, которые касаются плановой помощи, не будут выдаваться.

Приказ Комитета по здравоохранению появился в телеграм-канале «Белые халаты. News». По документу с 4 декабря прекращается оказание плановой медицинской помощи

пациентам в амбулаторно-поликлинических учреждения Минска. Эту информацию подтвердили и в поликлиниках города.

— С понедельника все поликлиники переходят на режим оказания экстренной помощи, — пояснили в справке одной из поликлиник Минска.

Оказание экстренной помощи никто не приостанавливал. Под плановой помощью подразумевается помощь, которую оказывают пациентам вне обострения заболевания. Например, у человека артериальная гипертензия уже не один год, он периодически приходит на плановый прием к врачу вне обострения своего хронического заболевания. Сейчас такая помощь приостановлена. К плановой помощи также относится прохождение плановых анализов раз в полгода или год.

Телеграм-канал Минздрава опубликовал разъяснение по этому приказу. Среди нововведений будет и то, что прием вызова врача на дом будет обеспечен до 18.00. Для оказания медицинской помощи пациентам с признаками респираторной инфекции и температурящим на приеме в поликлинике и на дому в контактных бригадах, а также для работы в контактных центрах будут задействованы врачи-специалисты: неврологи, реабилитологи, физиотерапевты, эндокринологи и другие. Студентам Белорусского государственного медицинского университета, которых направили в поликлинику, организуют полную занятость.

Тем временем в поликлиниках обеспечено оказание экстренной травматолого — хирургической помощи пациентам. На медико-социальную экспертизу будут направляться пациенты в периоде временной нетрудоспособности и лица трудоспособного возраста при наличии признаков инвалидности, диспансерное наблюдение по беременности организуется с сокращением посещений пациентами женских консультаций с учетом индивидуальных факторов риска по перинатальным и материнским осложнениям (внесены корректировки в планы ведения беременности).

Работа школ по подготовке к беременности и родам организована в онлайн-формате.

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Теги: Минск
 
 
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