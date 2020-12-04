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Алексей Венедиктов: Лукашенко попал в тиски

04.12.2020 12:21 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Алексей Венедиктов: Лукашенко попал в тиски

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  • 4.12.2020, 11:21
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Алексей Венедиктов: Лукашенко попал в тиски
Алексей Венедиктов

На узурпатора давят с трех сторон.

Лукашенко оказался в тисках с трех сторон, считает редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов. В интервью главному редактору украинского издания «Гордон» Алесе Бацман он рассказал, кто давит на узурпатора и чем это все может закончиться:

— Лукашенко попал в тиски. Есть три силы, которые давят на него с трех сторон: протесты, Россия и Запад. Иногда они совпадают в каких-то вещах, иногда у них прямо противоположные интересы.

Лукашенко очень нервничает, я вижу, я его знаю. Потому что эти три силы могут скооперироваться в какой-то момент, как это было в Молдове в прошлом году, когда Майя Санду стала премьер-министром. Теперь она президент, — отметил Алексей Венедиктов..

Он объяснил, почему Россия поддерживает «неудобного партнера Лукашенко» и назвал условие, при котором она примет другого президента в Беларуси.

— Интерес России заключается в том, что наша нынешняя правящая верхушки считает, что Беларусь — это часть большой России, Белая Русь, и в том, чтобы там было тихо и спокойно и чтобы мы там спокойно соблюдали свои интересы и держали свои ракеты. Если вы против ракет — конец истории.

Но если будущее правительство Беларуси будет солидарно с этими интересами, то неважно кто там придет…

Лукашенко — это неудобный партнер, неудобный клиент. Он много раз, с точки зрения Кремля, обманывал Путина и Кремль.

Но президента, который приходит с улицы, российская власть не терпит. Мы это видим по другим историям, по майданам в широком смысле, — говорит Венедиктов.

Он считает, что поддерживая режим Лукашенко, Россия рискует ухудшить свое международное положение.

— Что сейчас делает российская власть? Насколько я знаю, когда Лукашенко приезжал в Сочи… И в последний раз, как понимают у нас, они договорились, что через полтора года будет новая Конституция, будет другой президент.

Вот сейчас Лавров ездил, до этого ездил Нарышкин с тем, чтобы подталкивать Лукашенко к тому, чтобы шла «конституционная реформа». Потому что России нехорошо иметь у себя под боком страну, которую трясет.

Поэтому мы очень аккуратно говорим про протесты, в отличие от украинского майдана, например.

Но мы видим, что Лукашенко не хочет, он сопротивляется и пытается эту тему замылить. Но мы еще деньги даем, кредиты, поэтому у нас должник появляется.

И нам еще санкций за Беларусь не хватало! Вот этого только нам не хватает сейчас! — не исключает журналист такого развития событий.

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