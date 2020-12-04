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СК: почтальон распространила личные данные десятков правоохранителей – расследование завершено
Источник материала: ОНТ
Следователи завершили расследование уголовного дела о незаконном сборе и распространении сведений о частной жизни десятков граждан. Об этом
По данным следствия, обвиняемая работала почтальоном в одного из почтовых отделений Минска. Она воспользовалась служебными полномочиями, чтобы собрать данные о частной жизни подписчиков ведомственного издания МВД без их согласия.
Женщина распространяла собранную информацию о 35 гражданах, в том числе сотрудниках милиции, через один из мессенджеров в Сети.
Действия почтальона нанесли вред свободам и правам потерпевших, а также нарушили их конституционное право на защиту от незаконного вмешательства в семейную и личную жизнь.
Женщина в ходе допроса пояснила, что незадолго до инцидента стражи порядка задержали ее родственницу за совершение административного правонарушения. Отреагировав на призывы в Telegram-каналах распространять конфиденциальные сведения сотрудников милиции, обвиняемая решила таким образом отомстить.
Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.
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Следователи завершили расследование уголовного дела о незаконном сборе и распространении сведений о частной жизни десятков граждан. Об этом информирует...
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