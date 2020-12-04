СК: почтальон распространила личные данные десятков правоохранителей – расследование завершено

Источник материала: ОНТ

Следователи завершили расследование уголовного дела о незаконном сборе и распространении сведений о частной жизни десятков граждан. Об этом информирует официальный представитель УСК по Минску Екатерина Гарлинская.

По данным следствия, обвиняемая работала почтальоном в одного из почтовых отделений Минска. Она воспользовалась служебными полномочиями, чтобы собрать данные о частной жизни подписчиков ведомственного издания МВД без их согласия.

Женщина распространяла собранную информацию о 35 гражданах, в том числе сотрудниках милиции, через один из мессенджеров в Сети.

Действия почтальона нанесли вред свободам и правам потерпевших, а также нарушили их конституционное право на защиту от незаконного вмешательства в семейную и личную жизнь.

Женщина в ходе допроса пояснила, что незадолго до инцидента стражи порядка задержали ее родственницу за совершение административного правонарушения. Отреагировав на призывы в Telegram-каналах распространять конфиденциальные сведения сотрудников милиции, обвиняемая решила таким образом отомстить.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.

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