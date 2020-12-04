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Министр спорта подписал письмо провластных спортсменов. Он - КМС по военному троеборью

04.12.2020 12:39 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Министр спорта и туризма Сергей Ковальчук подписал письмо провластных спортсменов.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В списке Ковальчук значится под номером 2845. Примечательно, что в списке он значится не министром спорта, а кандидатом в мастера спорта по военному троеборью.

Сергей Ковальчук — единственный представитель этого вида спорта. В него входит стрельба из АК-2, метание гранаты Ф-1 на точность и кросс 3 км с выкладкой.

Всего в списке подписантов на данный момент 2855 человек.

 
 
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Министр спорта и туризма Сергей Ковальчук подписал письмо провластных спортсменов.
 
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