Министр спорта подписал письмо провластных спортсменов. Он - КМС по военному троеборью

Источник материала: Tut.by

Министр спорта и туризма Сергей Ковальчук подписал письмо провластных спортсменов.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В списке Ковальчук значится под номером 2845. Примечательно, что в списке он значится не министром спорта, а кандидатом в мастера спорта по военному троеборью.

Сергей Ковальчук — единственный представитель этого вида спорта. В него входит стрельба из АК-2, метание гранаты Ф-1 на точность и кросс 3 км с выкладкой.

Всего в списке подписантов на данный момент 2855 человек.