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Министр спорта подписал письмо провластных спортсменов. Он - КМС по военному троеборью
Источник материала: Tut.by
Министр спорта и туризма Сергей Ковальчук подписал письмо провластных спортсменов.
В списке Ковальчук значится под номером 2845. Примечательно, что в списке он значится не министром спорта, а кандидатом в мастера спорта по военному троеборью.
Сергей Ковальчук — единственный представитель этого вида спорта. В него входит стрельба из АК-2, метание гранаты Ф-1 на точность и кросс 3 км с выкладкой.
Всего в списке подписантов на данный момент 2855 человек.
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Министр спорта и туризма Сергей Ковальчук подписал письмо провластных спортсменов.
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