Источник материала: UDF

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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Минске продают очень много квартир, но их почти не покупают Продавцы не понимают сложности ситуации.

Падение обусловлено не только разваливающейся экономикой и перспективой обвала доходов населения, но и политической ситуацией: 13 тысяч человек с начала года уже уехали из страны, десятки тысяч думают об отъезде, «если ничего не изменится в ближайшие месяцы», — рассказывает, эксперт по жилой недвижимости.Те, кто решил остаться и имеет средства на покупку жилья, понимают: не купил сегодня — значит, сэкономил. Завтра будет дешевле. Правда, из этого «лагеря» всё чаще поступают вопросы: когда и продавцы поймут, что если не продадут сегодня со скидкой в 10−15 тысяч, то завтра будут рады продать на 30 тысяч дешевле?Продавцы не понимают сложности ситуации. Надеются на лучшее. Даже те, кому нужно продать недвижимость срочно в связи с переездом, упираются в цене. Фееричных распродаж не устраивают, потому что там, если тут продадут дешево, ничего не купят.