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В Минске продают очень много квартир, но их почти не покупают

04.12.2020 12:51 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

В Минске продают очень много квартир, но их почти не покупают
Иллюстративное фото
Количество предложений на рынке жилья в столице зашкаливает, пишет TUT. BY. На продажу выставлено 10,5 тысячи квартир — в полтора раза больше, чем обычно есть на рынке. Но почти никто ничего не покупает уже три месяца подряд.

Падение обусловлено не только разваливающейся экономикой и перспективой обвала доходов населения, но и политической ситуацией: 13 тысяч человек с начала года уже уехали из страны, десятки тысяч думают об отъезде, «если ничего не изменится в ближайшие месяцы», — рассказывает Наталья Литовская, эксперт по жилой недвижимости.

Те, кто решил остаться и имеет средства на покупку жилья, понимают: не купил сегодня — значит, сэкономил. Завтра будет дешевле. Правда, из этого «лагеря» всё чаще поступают вопросы: когда и продавцы поймут, что если не продадут сегодня со скидкой в 10−15 тысяч, то завтра будут рады продать на 30 тысяч дешевле?

Продавцы не понимают сложности ситуации. Надеются на лучшее. Даже те, кому нужно продать недвижимость срочно в связи с переездом, упираются в цене. Фееричных распродаж не устраивают, потому что там, если тут продадут дешево, ничего не купят.
 
 
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Продавцы не понимают сложности ситуации.
 
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