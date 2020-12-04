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Троицкий: «Крушение режима может произойти за один-два дня, и спастись на Мерседесе будет сложно»
Источник материала: UDF
Артемий Троицкий. Фото: svaboda.org
Артемий Троицкий, российский журналист и музыковед, автор популярного проекта «Хижина дяди Тёмы» на телеканале ARU TV, сравнивает репрессии в Беларуси с нацистской оккупацией, анализирует различные формы протеста и считает наиболее плодотворными для белорусских художников.
Что важнее победы над конкретным диктатором
Сейчас фантастическое время для всех творческих людей Беларуси, художников, музыкантов, писателей, кинематографистов. В основном я знаком с музыкальной сценой, мне регулярно присылают новые записи из Беларуси - песни, клипы. Меня просто поражает невероятная волна свободолюбивого вдохновения, которая поднялась в Беларуси. Это даже ни с чем не сравнить. Считается, что в 1980-х годах в СССР была волна протестной музыки, но в Беларуси она намного сильнее, более сфокусирована и артикулирована, чем в СССР в годы крушения коммунистического режима.
Многие люди, представители творческой интеллигенции Беларуси еще долго будут понимать и описывать эти события. Я думаю, что весь белорусский народ, несмотря на побои, даже на смерть, кровь, будет вспоминать эти месяцы - с июня-августа 2020 года до... (здесь мы ставим вопросительный знак) - с большой ностальгией. Это огромный взрыв национального вдохновения. Многие уже писали, что именно сейчас зародилась белорусская нация, настоящая белорусская нация, настоящее белорусское гражданское общество. Это огромное достижение, возможно, даже большее, чем будущая победа над конкретным диктатором Лукашенко. Этого, к сожалению, еще нет в России.
Почему в Беларуси нет гражданской войны
Очевидно, что ни народный протест, ни реакция Запада не остановят Лукашенко, и он продержится у власти до конца. Единственный способ удержать власть - удержать ее силой с помощью своих «головорезов», у которых есть все полномочия избивать, задерживать, сажать в тюрьму и даже убивать людей. Некоторые говорят, что это гражданская война. Я так не думаю. Гражданская война была в России в начале 20 века, в США в середине 19 века. Гражданская война - это когда значительные массы людей с одной стороны и с другой отстаивают свою правду, свое видение того, какой должна быть страна и государство. В этом случае белорусский народ едины в своем мнении или почти едины. По разным опросам, не менее 90% категорически не хотят, чтобы Лукашенко остался. И это не гражданская война,
О новых формах протеста
Что делать в такой ситуации? Возможны разные сценарии. Я бы не хотел, чтобы борьба народа приняла какие-либо кровавые формы, чтобы люди умирали. С другой стороны, очевидно, что люди все равно умирают и бьют. На самом деле кровь уже есть. И мне бы очень хотелось свести эту кровь к минимуму. Я говорил на своем канале youtube о том, что, возможно, нет смысла проводить массовые уличные протесты, но протестовать иначе. То есть полное игнорирование требований государства, начиная от забастовок, прогулов, до уклонения от уплаты налогов, непосещения государственных органов, в том числе государственных магазинов. Все это может создать определенный коллапс государственной, экономической, финансовой системы. Хорошо, что присоединяются более эффективные и тотальные санкции со стороны Евросоюза.
Когда приходит победа
Победа демократической, народной революции в Беларуси - вопрос времени. Это может случиться за месяц до нового года, может зимой, весной, летом. Я думаю, что к лету все закончится, и Лукашенко и его помощникам ничего не светят. Он действительно обречен. В окружении его должны понимать умные, хитрые, циничные люди. Они должны забрать свои деньги и перевезти их в Россию, Эмираты или Китай, отправить туда свои семьи и уехать, пока не стало слишком поздно. Крах режима может произойти за один-два дня, и тогда Мерседесам, Майбахам, БМВ и Порше будет сложно убежать из Минска. Тем более что всходы в западном направлении исключены, а в восточном могут быть сильные заторы. Я бы принял меры на их месте сейчас. Что же касается малообеспеченных людей, в первую очередь силовиков, на что они надеются? я не знаю. Вероятно, они верят в свои силы, что Лукашенко их защитит, режим сохранится, и они будут продолжать получать повышенные пайки и зарплаты. Напрасно они верят в это, потому что это не так. Они не будут счастливы, но мне их не жалко.
Какие открытия ждут белорусов в Дроздах
Я не знаком с материальной и повседневной жизнью лукашенковской элиты. Я думаю, что она немного беднее украинской элиты Януковича, и я не уверен, что там будут золотые слитки и алмазные туалеты. Думаю, будет помпезный советский стиль, потому что Лукашенко больше лидер советского формата, чем буржуазно-олигархического. Ничего сверхэкзотического в Дрозды не найдешь, только подарки от Ким Чен Ына или Николаса Мадуро.
О внешней поддержке
В первую очередь важна моральная поддержка белорусов со всех сторон - со стороны честных русских людей, украинцев, европейцев, американцев. После смены режима в Соединенных Штатах американская поддержка станет более ощутимой и эффективной. Права человека - не самый сильный аргумент для Дональда Трампа, для Байдена и его команды это будет гораздо важнее. А с января следующего года Америка намного активнее включится в белорусский процесс.
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