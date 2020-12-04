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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Работникам белорусского завода запретят разговаривать на работе о политике без разрешения Иллюстративное фото Руководство «Гомсельмаша», который 20 ноября посетил Лукашенко, выпустило приказ от 25 ноября № 1229 «О внесении изменений в Кодекс...

На основании приказа сотрудникам предприятия предложили заключить дополнительное соглашение о внесении изменений в контракты — в них появится несколько условий, связанных с политической активностью.Соглашение вступит в силу 1 января 2021 года, сообщаетНекоторые из новых условий касаются политической активности работников:Не принимать участие в незаконных забастовках (объявленных без учета сроков процедур и требований, предусмотренных Трудовым кодексом, либо создающих угрозу национальной безопасности, общественному порядку, здоровью населения, правам и свободам других лиц) и не принуждать к участию в забастовке, а также не создавать препятствия исполнению своих трудовых обязанностей работникам, не участвующим в забастовке.Не вести в рабочее время и на рабочем месте без согласования с руководством политическую агитацию посредством распространения агитационных материалов, проведения бесед, собраний, митингов, высказываний и призывов в соцсетях и других интернет-ресурсах.