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Почтальон в Минске собрала сведения о силовиках с помощью обязательной подписки

04.12.2020 13:05 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Следственный комитет РБ завершил расследование уголовного дела о распространении личных сведений о сотрудниках МВД.

Распространителем оказалась почтальон одного из районов Минска.

«…женщина, работая в должности почтальона одного из почтовых отделений столицы, воспользовалась своими служебными полномочиями и собрала сведения о частной жизни подписчиков ведомственного издания Министерства внутренних дел Республики Беларусь без их согласия. После чего распространила собранные сведения о фамилиях, именах, отчествах и местах жительства 35 граждан, в том числе сотрудников милиции, в интернете посредством одного из мессенджеров», - говорится в сообщении СК РБ.

Женщине предъявлено обвинение. К ней применена мера пресечения в виде личного поручительства.

 
Теги: Минск
 
 
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Следственный комитет РБ завершил расследование уголовного дела о распространении личных сведений о сотрудниках МВД.
 
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