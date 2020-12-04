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Почтальон в Минске собрала сведения о силовиках с помощью обязательной подписки
Источник материала: АФН
Следственный комитет РБ завершил расследование уголовного дела о распространении личных сведений о сотрудниках МВД.
Распространителем оказалась почтальон одного из районов Минска.
«…женщина, работая в должности почтальона одного из почтовых отделений столицы, воспользовалась своими служебными полномочиями и собрала сведения о частной жизни подписчиков ведомственного издания Министерства внутренних дел Республики Беларусь без их согласия. После чего распространила собранные сведения о фамилиях, именах, отчествах и местах жительства 35 граждан, в том числе сотрудников милиции, в интернете посредством одного из мессенджеров», - говорится в сообщении СК РБ.
Женщине предъявлено обвинение. К ней применена мера пресечения в виде личного поручительства.
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Следственный комитет РБ завершил расследование уголовного дела о распространении личных сведений о сотрудниках МВД.
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