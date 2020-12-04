







Об этой истории стало известно в начале октября. Столичная милиция сообщила о женщине-почтальоне, которая "воспользовалась своими служебными полномочиями" и распространила в интернете данные 35 человек, в том числе милиционеров. Утверждалось, что сделала она это под влиянием призывов "сливать" конфиденциальные данные правоохранителей.





Расследованием занимался Центральный районный отдел Следственного комитета. Выясняется, что почтальон воспользовалась списком подписчиков ведомственного издания МВД. На допросе женщина заявила, что незадолго до этого милиционеры задерживали ее родственницу. Поэтому она решила отомстить.





К почтальону "применена мера пресечения в виде личного поручительства".