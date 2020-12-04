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Женщину-почтальона будут судить за "слив" данных о десятках милиционеров

04.12.2020 13:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Минске в суд могут передать уголовное дело, заведенное в отношении женщины-почтальона. Следственный комитет уже направил его прокурору. Женщину обвиняют в "незаконном сборе и распространении сведений о частной жизни, составляющих личную или семейную тайну другого лица, без его согласия, повлекших причинение вреда правам, свободам и законным интересам потерпевших" (ч. 1 ст. 179 УК). Ей грозят общественные работы, или штраф, или даже арест.



Об этой истории стало известно в начале октября. Столичная милиция сообщила о женщине-почтальоне, которая "воспользовалась своими служебными полномочиями" и распространила в интернете данные 35 человек, в том числе милиционеров. Утверждалось, что сделала она это под влиянием призывов "сливать" конфиденциальные данные правоохранителей.

Расследованием занимался Центральный районный отдел Следственного комитета. Выясняется, что почтальон воспользовалась списком подписчиков ведомственного издания МВД. На допросе женщина заявила, что незадолго до этого милиционеры задерживали ее родственницу. Поэтому она решила отомстить.

К почтальону "применена мера пресечения в виде личного поручительства".
 
Теги: Минск
 
 
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В Минске в суд могут передать уголовное дело, заведенное в отношении женщины-почтальона. Следственный комитет уже направил его прокурору. Женщину обвиняют в...
 
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