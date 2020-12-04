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Ольга Мазуренок и Дарья Борисевич отправятся на турецкий сбор за счет благотворительных средств

04.12.2020 13:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусские бегуньи Дарья Борисевич и Ольга Мазуренок в январе поедут в Турцию на тренировочный сбор за счет средств благотворительности.


Ольга Мазуренок


Сборы легкоатлеток были профинансированы Белорусским фондом спортивной солидарности после того, как чиновники отозвали у спортсменок государственные стипендии.

Сборы пройдут с 3 по 25 января и будут направлены на подготовку к Олимпийским играм в Токио, которые пройдут летом 2021 года, — отмечает "Радыё Свабода".
 
 
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Белорусские бегуньи Дарья Борисевич и Ольга Мазуренок в январе поедут в Турцию на тренировочный сбор за счет средств благотворительности.
 
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