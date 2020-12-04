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В Бресте умер активист Роман Решецкий. Ему было 42 года

04.12.2020 13:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Бресте неожиданно умер 42-летний местный активист Роман Решецкий. Это случилось после того, как к нему пришли описывать имущество. У Романа остались жена и четверо маленьких детей.

В Бресте умер активист Роман Решецкий. Ему было 42 года
О смерти Романа Решецкого «БГ» сообщили его друзья.

Информации о том, что случилось, пока крайне мало. Известно, что вчера в квартире Романа судебные исполнители проводили опись имущества. По словам друзей, несколько лет на Решецком висел штраф из-за нарушений ПДД, он не мог его оплатить.

«Вчера из-за описи имущества всегда активный Роман был сам на себя не похож – он был очень подавлен», – вспоминают друзья. Они предполагают, что именно эти переживания могли спровоцировать смерть мужчины.

Роман Решецкий являлся активным участником протестного движения. Он всячески помогал задержанным, отслеживал в судах рассмотрение их дел, помогал с передачами, организовывал транспорт для встреч выходящим из изоляторов.

Несколько месяцев назад Романа осудили на 15 суток ареста за участие в акции протеста. Когда после освобождения он пришел в РОВД, чтобы забрать изъятый БЧБ-флаг, его опять закрыли на трое суток до суда: мол, требуя флаг, он «назойливо приставал к сотрудникам милиции». 

Тогда суд отправил дело на доработку, а в конце ноября Роману пришло письмо: производство по делу об административном правонарушении прекращено в связи с истечением сроков наложения административного взыскания.

За последние месяцы Решецкого не раз задерживали по статье 23.34 и отправляли в ИВС, но мужчина не собирался отказываться от активной гражданской позиции, всегда был бодр и на позитиве.

«Когда сидят в камере такие, как я, еще несколько человек таких, на энтузиазме, то мы им заряжаем даже людей случайных, абсолютно аполитичных. Политинформация идет полным ходом, и они говорят: «Все, пойдем на митинг в следующие выходные». Главное, что мы сидим за правое дело. Никакой подавленности, никакого уныния. Только «Жыве Беларусь!», – говорил он в интервью «БГ».

Последний раз Романа задержали в минувшее воскресенье, он вышел на свободу буквально в среду.
 
Теги: Брест
 
 
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В Бресте неожиданно умер 42-летний местный активист Роман Решецкий. Это случилось после того, как к нему пришли описывать имущество. У Романа остались жена и четверо...
 
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