Троицкий: Крах режима может случиться в любой момент, не знаю, на что рассчитывают силовики

Свабода Свое мнение о ситуации в Беларуси он высказал в интервью радио





Что важнее победы над конкретным диктатором

Сейчас фантастическое время для всех творческих людей Беларуси, художников, музыкантов, писателей, кинематографистов. Я в основном знаком с музыкальной сценой, мне регулярно присылают новые записи из Беларуси - песни, видеоклипы.





Я просто впечатлен, какая невероятная волна свободолюбивого вдохновения поднялась в Беларуси.

Это даже сравнить не с чем. Считается, что в СССР в 80-е годы была волна протестной музыки, но в Беларуси она намного сильнее и гораздо более сфокусирована и артикулирована, чем это было в СССР в годы краха коммунистического режима.





Очень многие люди, представители творческой интеллигенции Беларуси еще долго будут осмысливать и описывать эти события. Думаю, что весь белорусский народ, несмотря на избиения, даже смерти, кровь, будет вспоминать эти месяцы — начиная с июня-августа 2020 года по... (тут поставим вопросительный знак) - с огромной ностальгией.





Это огромный взрыв национального вдохновения. Многие уже писали, что именно сейчас родилась белорусская нация, реальная белорусская нация, реальное белорусское гражданское общество.





Это огромное достижение, может, даже большее, чем будущая победа над конкретным диктатором Лукашенко. Это то, чего, к сожалению, до сих пор нет в России.





Почему в Беларуси нет гражданской войны

Очевидно, что ни народный протест, ни западная реакция Лукашенко не останавливают, и он будет держаться за власть до последнего. Единственная возможность удержать власть - удержать ее силой с помощью своих "головорезов", которые имеют все полномочия избивать, задерживать, садить в тюрьмы и даже убивать людей.





Некоторые говорят, что это гражданская война. Я так не считаю. Гражданская война была в России в начале 20 века, в США в середине 19 века. Гражданская война - это когда значительные массы людей с одной и с другой стороны отстаивают свою правду, свое видение, какой должна быть страна и государство.





В данном случае белорусский народ в своем мнении един, или почти един. По разным опросам, не менее 90% категорически не хотят, чтобы Лукашенко оставался. И это не гражданская война, а

силовое подавление вооруженным ничтожным меньшинством практически всего народа Беларуси.





О новых формах протеста

Что делать в такой ситуации? Возможны различные сценарии. Не хотелось бы, чтобы борьба народа приобрела какие-то кровавые формы, чтобы люди погибали. С другой стороны, очевидно, что люди и так гибнут, их и так избивают. На самом деле кровь уже есть. И очень хотелось бы эту кровь минимизировать.





Я высказался на своем youtube-канале о том, что, может, не имеет смысла предпринимать массовые, уличные протестные акции, а протестовать по-другому. То есть -

полное игнорирование требований государства, начиная от забастовки, невыхода на работу, заканчивая неуплатой налогов, непосещением государственных учреждений, в том числе магазинов, принадлежащих государству.

Все это может создать определенный коллапс государственной, экономической, финансовой системы. Хорошо, чтобы к этому подключились более эффективные и тотальные санкции со стороны Евросоюза.





Когда случится победа

Победа демократической, народной революции в Беларуси — это дело времени, а не вопрос. Это может произойти за месяц до Нового года, может произойти зимой, весной, летом. Я думаю, что к лету все точно будет закончено, и Лукашенко с его помощниками ничего не светит.





Он на самом деле обречен. В его окружении умные, хитрые, циничные люди должны это понимать. Они должны свои денежки снять и перевезти в Россию, Эмираты или Китай, семьи туда отправить и сами уехать, пока не поздно. Крах режима может произойти в течение одного-двух дней, и тогда сложно будет на мерседесах, майбахах, BMW и Porsche из Минска бежать.





Тем более что побеги в западную сторону исключены, а в восточном направлении могут возникнуть сильные заторы. Я бы на их месте принял какие-то меры уже сейчас.





Что касается людей не очень обеспеченных, прежде всего силовиков - на что они надеются, я не знаю. Наверное, верят в свою силу, что Лукашенко их защитит, режим продержится и они будут получать и впредь повышенные пайки и зарплаты. Зря они в это верят, потому что этого не будет. Им будет несладко, но мне их не жалко.





Какие открытия будут ждать белорусов в Дроздах

Я не знаком с материальной и бытовой стороной жизни лукашенковской элиты. Думаю, что она немного беднее украинской элиты Януковича, и не уверен, что там будут золотые батоны и бриллиантовые унитазы.





Думаю, что там будет помпезный советский стиль, потому что Лукашенко в большей степени глава советского формата, чем буржуазно-олигархического. Ничего суперэкзатического в Дроздах не найдут, разве что какие-то подарки от Ким Чен Ына или Николаса Мадуро.





О поддержке извне

Прежде всего важна моральная поддержка белорусам со всех сторон - со стороны российских честных людей, украинцев, европейцев, американцев. С изменением режима в США американская поддержка будет более чувствительной и действенной. Права человека - не самый сильный аргумент был для Дональда Трампа, для Байдена и его команды это будет намного важнее.





И с января следующего года Америка гораздо активнее будет вовлечена в белорусский процесс.