Лебединое озеро: как зимуют перелетные птицы – видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Озеро Светлое в Алтайском крае по праву назвают Лебединым. Ежегодно более тысячи птиц прилетают в эти места, чтобы перезимовать. Светлое – единственный незамерзающий водоем, расположенный в резко-континентальной климатической зоне на пути миграции перелетных птиц.

Государственный инспектор заказника "Лебединый" Владимир Никулинский говорит, что количество пернатых гостей не всегда было столь внушительным. В начале 70-х годов прошлого столетия, когда был основан заказник, на зимовку прилетали всего несколько десятков птиц. Со временем лебедям настолько полюбились теплые воды Светлого, что они выбрали озеро в качестве основного места зимовки. И теперь возвращаются туда каждый год уже вместе с потомством.

"Когда их количество стало 200-250, возник вопрос, что надо их зимой уже кормить, потому что в естественных условиях то, что они находят в водоемах на дне - беспозвоночные, водоросли - им стало не хватать. Поставили их на довольствие. Сейчас они кормятся. Им это понравилось, их все больше и больше становится", – рассказал Никулинский.

Слава о лебедином озере распространилась далеко за пределы Алтайского края. Ежегодно его посещают около 30 тысяч туристов не только из близлежащих регионов, но и заграничные любители природы. Однако, желающим полюбоваться величественными птицами нужно помнить: сделать это можно только в зимние месяцы.

"Вообще-то туристы все лето едут. Думают, что они (лебеди - Sputnik) здесь живут. Едут, грязь месят, бьются, разочарованные уезжают. Ну, а лебеди здесь прилетают в ноябре и в марте улетают", – предупреждает егерь.

Еще по словам Никулинского посетителям очень нравится самим кормить птиц, но к этому вопросу нужно подходить очень ответственно, чтобы не навредить животным.

"Люди пытаются принести в кастрюлях даже винегрет, особенно после новогодних праздничных возлияний. Несут остатки сюда и так уверенно говорят: "А мы в интернете прочитали, что они вареную морковь, свеклу любят". Нет, надо зерно, естественный корм", – объяснил смотритель.

Посетитель заказника Дмитрий Сгагурин ничего запрещенного обитателям не привез, зато приехал на Светлое со всей своей семьей.

"Хочется посмотреть на лебедей, как они плавают, как кричат, кликают. Это потому, что успокаивает. Порой, когда смотришь, задумываешься о каких-то моментах. Так скажем, воссоединение с природой", – поделился впечатлениями Дмитрий.

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