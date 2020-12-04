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Модный приговор: "старческий" наряд принцессы Беатрис смутил фанатов

04.12.2020 13:11 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Британская принцесса Беатрис спровоцировала критику поклонников: в сети обсуждают спорный образ внучки королевы на прогулке с мужем.

Принцесса Беатрис и ее сестра Евгения - чуть ли не самые "приземленные" члены монаршей семьи. Обе никогда не стремились к званию королевских икон моды, уступая место Кейт Миддлтон и Меган Маркл. Но это все равно не спасло их от оценивающих взглядов высшего общества и фанатов.

В сети обсуждают новый выход принцессы Беатрис с мужем Эдоардо Мапелле Моцци: королевская пара провела время в Лондоне, как самые простые горожане.

Папарацци подловили супругов в престижном районе Мейфэр и сделали несколько редких снимков.  Судя по всему, молодожены возвращались с романтического ужина или дружеских посиделок.

Рыжеволосая принцесса надела пальто глубокого зеленого цвета с меховой оторочкой и любимый бархатный ободок, а также простые черные ботинки. А вот муж Беатрис - синий костюм и классическое пальто. Поклонники поспешили раскритиковать наряд принцессы в сети.

"Бог мой, она выглядит как 40-летняя женщина"; "Мне кажется или Беатрис одолжила у бабушки не только свадебное платье, но и пальто?"; "Эдоардо выглядит как птенчик возле принцессы"; "Очень спорный наряд, старит", - прокомментировали поклонники.

Судя по всему, фанаты забыли, что недавно Беатрис составила модную конкуренцию Меган Маркл.

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Внучка королевы и ее избранник прошлись по городу как обычные лондонцы и заслужили критику поклонников.
 
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