Источник материала: Sputnik Беларусь

Британская принцесса Беатрис спровоцировала критику поклонников: в сети обсуждают спорный образ внучки королевы на прогулке с мужем.

Принцесса Беатрис и ее сестра Евгения - чуть ли не самые "приземленные" члены монаршей семьи. Обе никогда не стремились к званию королевских икон моды , уступая место Кейт Миддлтон и Меган Маркл. Но это все равно не спасло их от оценивающих взглядов высшего общества и фанатов.

В сети обсуждают новый выход принцессы Беатрис с мужем Эдоардо Мапелле Моцци: королевская пара провела время в Лондоне, как самые простые горожане.

Папарацци подловили супругов в престижном районе Мейфэр и сделали несколько редких снимков. Судя по всему, молодожены возвращались с романтического ужина или дружеских посиделок.

Рыжеволосая принцесса надела пальто глубокого зеленого цвета с меховой оторочкой и любимый бархатный ободок, а также простые черные ботинки. А вот муж Беатрис - синий костюм и классическое пальто. Поклонники поспешили раскритиковать наряд принцессы в сети.

"Бог мой, она выглядит как 40-летняя женщина"; "Мне кажется или Беатрис одолжила у бабушки не только свадебное платье, но и пальто?"; "Эдоардо выглядит как птенчик возле принцессы"; "Очень спорный наряд, старит", - прокомментировали поклонники.

Судя по всему, фанаты забыли, что недавно Беатрис составила модную конкуренцию Меган Маркл .

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