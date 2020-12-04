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Модный приговор: "старческий" наряд принцессы Беатрис смутил фанатов
04.12.2020 13:11 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Британская принцесса Беатрис спровоцировала критику поклонников: в сети обсуждают спорный образ внучки королевы на прогулке с мужем.
Принцесса Беатрис и ее сестра Евгения - чуть ли не самые "приземленные" члены монаршей семьи. Обе никогда не стремились к званию
В сети обсуждают новый выход принцессы Беатрис с мужем Эдоардо Мапелле Моцци: королевская пара провела время в Лондоне, как самые простые горожане.
Папарацци подловили супругов в престижном районе Мейфэр и сделали несколько редких снимков. Судя по всему, молодожены возвращались с романтического ужина или дружеских посиделок.
Рыжеволосая принцесса надела пальто глубокого зеленого цвета с меховой оторочкой и любимый бархатный ободок, а также простые черные ботинки. А вот муж Беатрис - синий костюм и классическое пальто. Поклонники поспешили раскритиковать наряд принцессы в сети.
"Бог мой, она выглядит как 40-летняя женщина"; "Мне кажется или Беатрис одолжила у бабушки не только свадебное платье, но и пальто?"; "Эдоардо выглядит как птенчик возле принцессы"; "Очень спорный наряд, старит", - прокомментировали поклонники.
Судя по всему, фанаты забыли, что недавно Беатрис
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Внучка королевы и ее избранник прошлись по городу как обычные лондонцы и заслужили критику поклонников.
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