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Стала известна дата проведения военных учений "Запад-2021"
04.12.2020 13:11 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 дек – Sputnik. Главное мероприятие совместной подготовки войск пройдет в сентябре следующего года, об этом сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на селекторном совещании.
Министерства обороны стран-соседок ежегодно проводят более 120 мероприятий, половину из которых составляет оперативная и боевая подготовка.
На совместной коллегии в октябре главы ведомств сообщили, что сценарий "Запада-2021" уже утвержден. Сегодня стала известна дата учений - сентябрь 2021 года.
"Важнейшим мероприятием по отработке практических действий войск станет запланированное на сентябрь российско-белорусское стратегическое учение "Запад-2021", направленное на дальнейшее укрепление военной безопасности Союзного государства", - цитируют главу Миноборны
Год боевой готовности
© Sputnik / Виктор Толочко
"Это делается, в том числе, в рамках плановых учений, различных тренировок с органами госуправления, войсками и союзниками", – прокомментировал глава Минобороны и добавил, что ведомству по силам на любом направлении за короткий промежуток времени сосредоточить необходимую группировку войск.
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Сценарий совместной подготовки военных Союзного государства, которые проводят Россия и Беларусь ежегодно, уже утвержден.
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