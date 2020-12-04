Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 4 дек – Sputnik. Главное мероприятие совместной подготовки войск пройдет в сентябре следующего года, об этом сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на селекторном совещании.

Министерства обороны стран-соседок ежегодно проводят более 120 мероприятий, половину из которых составляет оперативная и боевая подготовка.

На совместной коллегии в октябре главы ведомств сообщили, что сценарий "Запада-2021" уже утвержден. Сегодня стала известна дата учений - сентябрь 2021 года.

"Важнейшим мероприятием по отработке практических действий войск станет запланированное на сентябрь российско-белорусское стратегическое учение "Запад-2021", направленное на дальнейшее укрепление военной безопасности Союзного государства", - цитируют главу Миноборны РИА Новости .

Год боевой готовности

Следующий учебный год в Вооруженных Силах Беларусигодом боевой готовности. Тем не менее, уже в текущем году вооруженные силы Беларуси проводят комплекс мероприятий по сдерживанию возможных внешних угроз, сообщил министр обороны Беларуси Виктор Хренин.

"Это делается, в том числе, в рамках плановых учений, различных тренировок с органами госуправления, войсками и союзниками", – прокомментировал глава Минобороны и добавил, что ведомству по силам на любом направлении за короткий промежуток времени сосредоточить необходимую группировку войск.

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