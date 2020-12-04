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В Витебске милиция ищет жертв мошенника, который убеждал людей взять кредиты

04.12.2020 13:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Витебске милиция ищет жертв мошенника, который убеждал людей взять кредиты

Милиция Витебска устанавливает жертв 26-летнего мошенника, который уговаривал людей взять на себя крупные кредиты, сообщили в УВД облисполкома.

Житель Витебска искал подходящие кандидатуры среди людей, которые ведут асоциальный образ жизни. За небольшую плату мужчина предлагал новым знакомым взять на себя в рассрочку телефон или другую технику. Мошенник убеждал людей, что сам будет выплачивать деньги за покупку. Затем мужчина получал технику и исчезал. С рассрочкой на более Br50 тыс. остались 10 человек. Подозреваемый задержан.

В УВД предполагают, что количество жертв мошенника может быть большим. Всех, кто стал обманутым, милиция просит обратиться по телефонам: +375 (29) 514-11-81 или 102.

ФОТО: УВД Витебского облисполкома

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Теги: Витебск
 
 
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Милиция Витебска устанавливает жертв 26-летнего мошенника, который уговаривал людей взять на себя крупные кредиты, сообщили в УВД облисполкома. Житель Витебска...
 
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