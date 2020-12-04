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В Витебске милиция ищет жертв мошенника, который убеждал людей взять кредиты
Источник материала: ОНТ
Милиция Витебска устанавливает жертв 26-летнего мошенника, который уговаривал людей взять на себя крупные кредиты,
Житель Витебска искал подходящие кандидатуры среди людей, которые ведут асоциальный образ жизни. За небольшую плату мужчина предлагал новым знакомым взять на себя в рассрочку телефон или другую технику. Мошенник убеждал людей, что сам будет выплачивать деньги за покупку. Затем мужчина получал технику и исчезал. С рассрочкой на более Br50 тыс. остались 10 человек. Подозреваемый задержан.
В УВД предполагают, что количество жертв мошенника может быть большим. Всех, кто стал обманутым, милиция просит обратиться по телефонам: +375 (29) 514-11-81 или 102.
ФОТО: УВД Витебского облисполкома
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Милиция Витебска устанавливает жертв 26-летнего мошенника, который уговаривал людей взять на себя крупные кредиты, сообщили в УВД облисполкома. Житель Витебска...
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