Призер Олимпийских игр и чемпионка мира по биатлону подписали провластное письмо спортсменов

Источник материала: Tut.by

Серебряный призер Олимпиады в Ванкувере биатлонист Сергей Новиков, а также чемпионка мира по биатлону Елена Зубрилова подписали письмо провластных спортсменов.



Фото: Reuters

Обладательница 17 наград чемпионатов мира Елена Зубрилова значится среди подписантов под сотым номером. Сейчас чемпионка мира работает старшим тренером национальной команды по биатлону.

Призер Олимпийских игр Сергей Новиков подписал провластное письмо 2853-м. После завершения карьеры биатлонист работал в Федерации профсоюзов, а сейчас является начальником управления спорта и туризма в Могилевском облисполкоме.

Отметим, что на данный момент среди подписавших провластное письмо нет действующих спортсменов сборной Беларуси по биатлону, зато в списке фигурируют представители тренерского штаба и сервис-бригады: Юрий Альберс, Василий Большаков, Сергей Дашкевич, Павел Ивашко, Артем Лещенко (он же супруг Ирины Кривко).