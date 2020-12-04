Минским очередникам предлагают жилье в еще одном доме в городе-спутнике. Вот условия и цены

Источник материала: Tut.by

С 7 декабря районные администрации Минска начинают прием заявлений от минчан-очередников, желающих построить квартиру в Смолевичах , сообщили агентству «Минск-Новости» в управлении жилищной политики Мингорисполкома.





Напомним, 16 ноября стартовал аналогичный процесс сразу на два жилых дома в городе-спутнике. В общей сложности там будет 185 квартир.

Сейчас речь идет о доме № 2 по генплану в квартале № 2. Это будет 6−7-этажное трехсекционное крупнопанельное здание серии М464-У1 (М). В многоэтажке предлагаются 73 квартиры с полной отделкой: 22 однокомнатные, 35 двухкомнатных, 16 трехкомнатных. Ориентировочная стоимость 1 м2 — 1650 рублей (около 640 долларов). Она будет уточнена по факту заключения договора подряда и начала строительства объекта.

К возведению дома планируется приступить в декабре 2020-го, ввести в эксплуатацию — в июне 2021-го при условии готовности объектов инженерного обеспечения.

Минчанам-очередникам, желающим строить квартиру в этом доме, необходимо обращаться с заявлением в отдел жилищной политики администрации района Минска по месту пребывания на учете. Заявления будут принимать с 7 декабря 2020 года по 5 января 2021 года включительно.

Строительство жилья в городе-спутнике осуществляется с предоставлением гражданам господдержки независимо от даты принятия на учет, но при условии отнесения минчан к числу малообеспеченных по уровню доходов. При формировании списка дольщиков учитываются дата постановки на учет, а также наличие внеочередного права на улучшение жилищных условий.