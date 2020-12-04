Прокуратура: в Жодино водитель Nissan намеренно сбил и протащил на капоте военнослужащего

Источник материала: Tut.by

Прокуратура Жодино направила в суд уголовное дело в отношении 57-летнего местного жителя, которому инкриминировано применение насилия к должностному лицу, выполнявшему служебные обязанности, в целях воспрепятствования его законной деятельности. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным следствия, вечером 11 августа военнослужащий внутренних войск МВД в форменном обмундировании выполнял обязанности по охране общественного порядка в Жодино на незаконном массовом мероприятии. На улице 50 лет Октября, когда он переходил дорогу, на него умышленно наехал водитель Nissan. После чего протащил его на капоте авто около 30 метров и скрылся с места аварии.

В результате военнослужащему были причинены телесные повреждения: перелом костей голени с растяжением связок правого коленного сустава, ушиб с гематомой теменной области слева, ссадина левого локтевого сустава.

— В ходе предварительного следствия мужчина отказался выражать отношение к предъявленному обвинению и давать показания. Вместе с тем он возместил причиненный потерпевшему физический и моральный вред. При изучении уголовного дела прокурор пришел к выводу об обоснованности обвинения, полном и объективном исследовании обстоятельств преступления. Согласился с правовой квалификацией содеянного по ч.1 ст. 366 УК Беларуси, — рассказали в прокуратуре.

Примененную ранее к обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу прокурор оставил без изменения.