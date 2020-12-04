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Госдеп США: Все белорусские политзаключенные должны быть немедленно освобождены

04.12.2020 13:23 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Госдеп США: Все белорусские политзаключенные должны быть немедленно освобождены

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  • 4.12.2020, 13:08
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Госдеп США: Все белорусские политзаключенные должны быть немедленно освобождены

С заявлением выступил первый заместитель главы американской дипломатии.

Первый заместитель государственного секретаря США Стивен Биген призвал белорусские власти освободить всех политзаключенных. По его словам, их в стране более ста человек.

Об этом Биген заявил в ходе выступления на виртуальном совете министров иностранных дел стран ОБСЕ, сообщает «Голос Америки».

Он отметил, что с августа в Беларуси грубо нарушаются права человека — страна не выполняет обязательства как члена ОБСЕ.

«Более 100 политических заключенных удерживаются в Беларуси за использование своих прав и фундаментальных свобод», — сказал Биген.

Он призвал освободить всех несправедливо задержанных и отметил, что политзаключенные, среди которых есть журналисты, должны участвовать в содержательном диалоге с гражданским обществом Беларуси.

После массовых фальсификаций на выборах президента Беларусь 9 августа по всей стране начались протесты и забастовки.

Белорусы требуют новых, честных выборов и освобождения политзаключенных.

В ходе жесткого разгона антиправительственных митингов погибли по меньшей мере четверо протестующих. Силовики применяли против участников протестов слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули, их жестоко били.

Большинство стран не признали Лукашенко переизбранным президентом Беларуси.

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