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Солигорский водоканал присоединяется к стачке
Источник материала: Хартия'97
Солигорский водоканал присоединяется к стачке
Забастовка охватывает шахтерский город.
Сегодня к Общенациональной стачке присоединился мастер СГЭ Солигорского водоканала Крыж Сергей Иванович.
Ряды Стачкома ОАО «Беларуськалий» сегодня также пополнил Привалов Дмитрий Петрович, горнорабочий очистного забоя ПГУ-8 3РУ.
Об этом в своем телеграм-канале сообщил Стачком
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Забастовка охватывает шахтерский город.
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