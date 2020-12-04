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ФСБ РФ сообщила о перестрелке на российско-украинской границе

04.12.2020 13:23 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

ФСБ РФ сообщила о перестрелке на российско-украинской границе

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  • 4.12.2020, 12:56
  • 3,019
ФСБ РФ сообщила о перестрелке на российско-украинской границе
иллюстрационное фото Reuters

Один человек убит.

В Федеральной службе безопасности РФ сообщили, что на границе России и Украины произошла перестрелка. По версии ведомства, трое неизвестных с оружием якобы пытались прорваться в Россию с территории Украины, заявили в ведомстве.

"На участке Пограничного управления ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям 4 декабря пограничным нарядом пресечена попытка нарушения границы из Украины в РФ тремя вооруженными неизвестными", – говорится в релизе.

В ФСБ заявили, что в результате перестрелки с пограничниками один из вооруженных людей был убит, двое скрылись.

"При попытке задержания нарушители оказали вооруженное сопротивление. В результате ответного огня один из них получил ранения, не совместимые с жизнью, двое скрылись на территории Украины", – добавляет ФСБ.

Украинские власти пока инцидент никак не комментировали. С Белгородской и Воронежской областью РФ граничат Харьковская и Луганская области Украины, но где именно произошел инцидент – пока неизвестно.

Украинская сторона пока не комментировала данную информацию.

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