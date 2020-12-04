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Белорусские рабочие массово бойкотируют Орду
Источник материала: Хартия'97
Белорусские рабочие массово бойкотируют Орду
Протестные «ручейки» трансформировались в сильное движение.
Председатель Белорусского конгресса демократических профсоюзов Александр Ярошук утверждает, что в последние месяцы наблюдается массовый уход работников из провластных профсоюзов, которые объединены под «зонтиком» ФПБ, возглавляемой лукашистом Михаилом Ордой.
В то же время, как пишет
Таким мнением он поделился в ходе Экономической панели на Минском диалоге.
Напомним, 10 ноября Саша Таракан приказал до конца года создать профсоюзные организации на всех частных предприятиях под угрозой их ликвидации.
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Протестные «ручейки» трансформировались в сильное движение.
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