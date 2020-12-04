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Лукашенко мягко послал Путина вместе со всеми его предупреждениями - Карбалевич
Источник материала: UDF
Валерий Карбалевич
Осознание этой новой реальности противоречит менталитету российской элиты. Дескать, как это народ может претендовать на политическую роль, иметь право голоса? Такого не может быть по определению. Доля народа – быть только объектом манипуляций. Как это эффективно проделывают российские телеканалы со своим народом.
И если в Беларуси что-то пошло не так, Кремль приходит к простым выводам: наивные белорусы стали объектом западных манипуляций; телеграмм-каналы, вещающие из Польши, сбили их с пути истинного. И на вопрос, что делать, дается простой ответ: послать в Минск российских пиарщиков, чтобы они вернули братьям-белорусам любовь к своему вождю. Однако почему-то из этого ничего не вышло. Обычные схемы не работают, потому что Кремль отказывается признать непривычную для него реальность.
Но здесь политическая философия и мифология Кремля вступает в противоречие с политическим прагматизмом. Углубление кризиса у ближайшего союзника России невыгодно. Это болезненный удар по всему проекту интеграции на постсоветском пространстве, в реализацию которого Россия сильно вложилась. То, что Беларусь становится новым конфликтным узлом в отношениях РФ с Западом, тоже не радует Москву. И без того противоречий хватает. А на повестке дня экономические санкции ЕС и США против Беларуси, что рикошетом ударит и по России. Поэтому с белорусским кризисом надо что-то делать.
14 сентября в Сочи Путин и Лукашенко вроде бы выработали план выхода из белорусского политического кризиса. Главным его элементом должен стать процесс транзита власти и уход Лукашенко с политической арены. Важным этапом этого транзита должно стать изменение Конституции, ограничение полномочий президента, проведение досрочных президентских и парламентских выборов. И, видимо, Лукашенко пообещал Путину в Сочи, что для успокоения белорусского общества он предложит график таких перемен и начнет диалог с обществом.
Но ничего этого Лукашенко не сделал. За два с половиной месяца после Сочи так и не предложен даже график реализации первого этапа транзита - конституционной реформы. Не ясно, кто и когда должен принимать новую Конституцию, будет ли референдум по этому вопросу, с какой даты она вступит в силу, когда состоятся новые президентские и парламентские выборы. На эти вопросы нет ответов. До сих пор не появился официальный проект новой редакции Конституции.
Создается впечатление, что всю конституционную реформу Лукашенко вообще намерен превратить в профанацию. В ходе совещания 16 ноября он заявил, что «Конституцию ломать не нужно».
А из его выступления в больнице 27 ноября следует, что Лукашенко против даже такого безобидного предложения, как переход к пропорциональной избирательной системе. Дескать, это раскалывает общество. Таким образом, кстати, Лукашенко разрушает планы Москвы обеспечить влияние РФ в Беларуси с помощью победы на парламентских выборах пророссийской партии «Союз». Ибо это трудно осуществить вне пропорциональной избирательной системы.
И никакого диалога с обществом Лукашенко вести не собирается. Широко разрекламированный в государственных СМИ «круглый стол», организованный креатурой властей Юрием Воскресенским, закончился провалом. Хоть сам он много рассказывал об огромном интересе к этому мероприятию, на самом деле в нем приняли участие всего четыре (!) человека, включая самого Юрия. Это означает, что правящий режим не способен или не заинтересован даже в какой-то более-менее внятной имитации. У него не получается привлечь к этому процессу какие-то фигуры, которые хоть с натяжкой можно отнести к другой стороне белорусского конфликта.
Поэтому Москва очень недовольна тем, что Лукашенко не удается урегулировать конфликт, подавить протесты. И также тем, что он не выполняет обещания, данные Путину в Сочи.
Именно в этом контексте понятна реплика Сергея Лаврова во время встречи с Александром Лукашенко в Минске 26 ноября:
«Прежде всего, приветы от Владимира Владимировича, он подтвердил все, о чем вы договорились с ним прежде. Особенно ваши договоренности в Сочи». Также Лавров отметил, что инициативы по реформе Конституции «очень важные для белорусского общества». А выступая перед журналистами, еще раз подчеркнул, что «стабилизации обстановки в Беларуси будет способствовать конституционная реформа».
Такое настойчивое напоминание, что договоренности в Сочи нужно выполнять, явилось очевидным завуалированным предупреждением Кремля. И явным выражением недовольства союзником.
Чем ответил Лукашенко? До сих пор он мягко игнорировал сигналы из Кремля. А теперь стал понемногу огрызаться. Выступая на заводе «Гомсельмаш», он заявил, что не будет продавать русским белорусские предприятия. В другой раз позволил себе критиковать российские СМИ, которые, по его мнению, неправильно освещают события в Беларуси.
Первым эхом визита Лаврова стало весьма показательное заявление Лукашенко во время посещения больницы №6. Он сказал, что никогда не просил российское руководство о помощи. По его словам, Владимир Путин, узнав о событиях в Беларуси, сам предложил подставить плечо.
Прежде всего, это неправда. После 9 августа Лукашенко неоднократно публично просил Москву о военной помощи для отражения внешней агрессии, которая якобы исходила от Польши и Литвы. Но тот факт, что он просил военной поддержки у России, чтобы защитить свою власть от народа, хотел скрыть. Наверное, немного стеснялся. Но Путин раскрыл все секреты. 27 августа президент РФ в интервью тележурналисту Сергею Брилеву на канале «Россия 1» заявил:
«Александр Григорьевич попросил меня сформировать определенный резерв из сотрудников правоохранительных органов. И я это сделал. Но мы договорились также, что он не будет использован до тех пор, пока ситуация не будет выходить из-под контроля».
На следующий день, 28 августа, Лукашенко с большим удовлетворением приветствовал это заявление Путина:
«Вы вчера слышали заявление нашего соседа и моего хорошего друга. Это не потому, что россияне хотят защитить Беларусь. Слушайте, сами защитимся. Но мы с президентом России понимаем, что может быть, если мы прозеваем».
И можно предположить, что Лавров напомнил Лукашенко об этом эпизоде. Дескать, когда вы оказались в критической ситуации, могли потерять власть, то умоляли Путина помочь военными формированиями. А теперь отказываетесь от обещаний, данных президенту России в Сочи.
Так вот, назавтра Лукашенко ответил Москве публично практически словами героини известного советского фильма: «Невиноватая я, он сам пришел». Дескать, не больно и надо было. Получается, что Лукашенко обнажил все неприглядное лицо российского империализма, который, воспользовавшись временными трудностями ближайшего союзника, протянул свою военную лапу на святую белорусскую землю. А Лукашенко снова выступает защитником суверенитета Беларуси. Искусство переобувания в воздухе доведено до степени виртуозности.
Говоря по-другому, Лукашенко мягко послал Путина вместе со всеми его предупреждениями. Почему он так осмелел?
На это есть две причины. Во-первых, он пришел к выводу, что самая острая фаза кризиса позади, ситуация взята под контроль, протест перестал быть опасным, теперь его власти ничего серьёзного не угрожает. Поэтому потребность в российской поддержке резко уменьшилась.
А коль так, то теперь проект транзита власти можно притормозить. И если ситуация будет складываться благоприятно, то и совсем его похоронить или свести к профанации.
Во-вторых, Лукашенко правильно посчитал, что Путину некуда деваться. Вписавшись за белорусский правящий режим, Кремль попал в колею, вырулить из которой теперь очень трудно. Страх победы «цветной революции» в Беларуси вытесняет все другие угрозы и неприятности. Поэтому Москва будет вынуждена поддерживать Лукашенко, как меньшее зло, что бы тот ни делал.
Конспирология в больнице №6
После того, как в информационное пространство были слиты телефонные разговоры «Наташи и Димы», Лукашенко прореагировал на это так: «Мы все расскажем на следующей неделе. Поверьте, это будет очень интересно». Все ожидали, что власти будут как-то оправдываться, опровергать эти записи, дескать все это фальсификация, происки врагов и пр.
Однако выяснилось, что никто не собирается оспаривать участие ближайшего окружения Лукашенко в погроме столичных дворов. Оказалось, что власти решили перебить эти сливы другими сенсационными вбросами, добытыми, как утверждается, КГБ.
Находясь в больнице №6, Лукашенко привел отрывки из якобы выступления премьер-министра Польши, переговоров министров иностранных дел Украины и Германии, выдержки из разговора Павла Латушко с министром иностранных дел Чехии, высказывание Светланы Тихоновской и другую секретную информацию.
Однако вся эта конспирология оказалось неубедительной. Если бы он предоставил аудиофайлы с голосами упомянутых персонажей, тогда их можно было бы серьезно обсуждать. А пересказ их Лукашенко вызывает обоснованные сомнения. Более того, вся эта мнимая «компрометация» была быстро опровергнута.
Здесь проблема более глубокая. Дело в том, что теперь любые утверждения Лукашенко вызывают сомнения. Например, он говорит, что задержанный врач Артем Сорокин сфальсифицировал медицинский документ, а на самом деле убитый Роман Бондаренко якобы был пьян в момент убийства. Но его мать передала «Нашей Ніве» копию лабораторного анализа крови сына. Из него следует, что в крови Романа Бондаренко этилового спирта не было.
Лукашенко не понимает, что в информационный век очевидную ложь легко опровергнуть. Тем более удивительна его логика: если человек пьян, то его можно убивать?
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Искусство переобувания в воздухе доведено Лукашенко до степени виртуозности.
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