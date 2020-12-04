Лукашенко мягко послал Путина вместе со всеми его предупреждениями - Карбалевич

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Валерий Карбалевич

«Прежде всего, приветы от Владимира Владимировича, он подтвердил все, о чем вы договорились с ним прежде. Особенно ваши договоренности в Сочи». Также Лавров отметил, что инициативы по реформе Конституции «очень важные для белорусского общества». А выступая перед журналистами, еще раз подчеркнул, что «стабилизации обстановки в Беларуси будет способствовать конституционная реформа».

«Александр Григорьевич попросил меня сформировать определенный резерв из сотрудников правоохранительных органов. И я это сделал. Но мы договорились также, что он не будет использован до тех пор, пока ситуация не будет выходить из-под контроля».

«Вы вчера слышали заявление нашего соседа и моего хорошего друга. Это не потому, что россияне хотят защитить Беларусь. Слушайте, сами защитимся. Но мы с президентом России понимаем, что может быть, если мы прозеваем».

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