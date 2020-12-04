Подчиненные вредят Лукашенко своей преданностью

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«Подбираются на руководящие посты, конечно, далеко не лучшие»









Фото: TUT.BY



«Подбираются на руководящие посты, конечно, далеко не лучшие. Главное теперь – преданность Лукашенко, а квалификация, опыт, знания, квалификация – это уже вторично. Я помню наше знакомство с Лукашенко в первые дни его президентства. У нас была беседа, и я спросил его: почему вокруг вас такие люди? Он ответил: я это понимаю, нахожусь в поиске. И Лукашенко назвал кандидатуру на один из постов. Это характеризовало его не лучшим образом. С тех пор тенденция продолжилась», – сказал Гончарик.

«Мне не нравились некоторые выдвиженцы Могилевской области (не буду называть фамилии), которые в общем-то не проявляли себя на уровне вице-премьеров, но становились премьерами», – отметил Гончарик.



«Вспоминаю случай, когда после резкой критики Лукашенко один из вице-премьеров встал и сказал: если моя работа вас не удовлетворяет, я могу уйти в отставку. Тогда Лукашенко сделал перерыв, пошел подумать, а когда вернулся, к его чести, сказал: работайте», – рассказал Гончарик.



«Потому что таких на руководящие посты больше и не выдвигают. Система требует: не проявляй инициативу, слушай команду – и ты будешь востребованным. А то, что нет развития в стране, для режима это дело вторичное. Вот к чему мы пришли», – отметил Гончарик.



«Во власти уже не личности, а манекены»









Фото: svaboda.org

«Ну может быть, сейчас его окружают подхалимы в чуть большей степени. Разве что на самом раннем этапе, когда я еще работал руководителем Нацбанка, когда режим Лукашенко еще не устоялся, чиновники на совещаниях могли высказывать свою точку зрения. Теперь, конечно, такого нет: все смотрят ему в рот и поддакивают», – сказал Богданкевич.



«Посмотрел фрагменты встречи Лаврова с руководителем Беларуси и министром иностранных дел. Лукашенко говорит: надо активизировать наши отношения с Российской Федерацией. И Макей это записывает! Он же вроде не глупый человек, но там во власти уже не личности, а манекены», – считает Богданкевич.



«Уже ж давно один губернатор сказал, что Лукашенко выше бога. Он не берет в команду никого из самостоятельных личностей. Это подданные, которые отстаивают не интересы страны, а своего феодала. Теперь дошло до того, что в стране увольняют и наказывают людей, которые не то, что против Лукашенко, а просто выступают за соблюдение законов. Но думаю это последние вздохи диктатуры», – сказал Богданкевич.



«О Головченко сказать пока ничего не могу: он еще не проявил себя. А вот другие – крайне слабые руководители. Да, они преданные, но своей преданностью они, возможно, вредят своему феодалу. Должно же быть критическое осмысление происходящих процессов, а не просто поддакивание», – считает Богданкевич.



«Если бы наши чиновники почувствовали, что Путин Лукашенко не поддерживает – они бы быстро от него отвернулись», – полагает Богданкевич.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Подчиненные вредят Лукашенко своей преданностью Действительно ли сейчас у Лукашенко самое слабое окружение за все его президентство?

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