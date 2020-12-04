«Мою фамилию из списка вычеркнул лично министр»

Несмотря на репрессии со стороны государства. Белорусские спортсменки Ольга Мазуренок и Дарья Борисевич проведут учебно-тренировочный сбор.





Как сообщает Белорусский фонд спортивной солидарности , легкоатлетки получили солидную поддержку от БФСС (сбор пройдет в Турции 3-25 декабря).

На днях двукратная чемпионка Европы в марафонском беге Ольга Мазуренок рассказала о том, что не отправится на запланированный сбор с командой: «После того, как я подписала письмо, на мою подготовку не выделено ни одного рубля! Ноль, понимаете?! Нас всех аттестовали в закрытом режиме, то есть без нашего участия. В январе национальная команда выезжает на сбор в Турцию. Мою фамилию из списка участников сбора вычеркнул лично министр спорта Ковальчук. Говорят, он обиделся на то, что в одном из интервью я назвала его некомпетентным. Знаю, что главный тренер Юрий Моисевич хлопотал за меня, но ничего не добился. Мне сказали, что я должна пойти к нему на прием и как-то загладить ситуацию».

По мнению спортсменки, она могла бы пойти к министру, но не понимает, о чем с ним можно говорить: «Что я ему скажу? Он лишил меня президентской стипендии, которую я заработала каторжным трудом и высокими результатами. Кроме победы на ЧЕ-2018, я финишировала пятой на Олимпийских играх и в тяжелейшем марафоне на прошлогоднем ЧМ в Дохе».