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Дмитриев: Лукашенко хочет задавить протест и с помощью Кремля начать диалог с теми, кто ему удобен

04.12.2020 13:29 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

По мнению экс-кандидата в президенты Андрея Дмитриева, уже в следующем году Александр Лукашенко не будет управлять государством.

Дмитриев: Лукашенко хочет задавить протест и с помощью Кремля начать диалог с теми, кто ему удобен

На форуме Минский диалог политик выразил надежду на то, что Лукашенко уже в скором времени не будет управлять ни силовиками, ни Беларусью, пишет DW.

Он считает, что первая половина 2021 года станет переломным моментом для страны.

Дмитриев также подчеркнул, что не видит готовности к диалогу со стороны Лукашенко, который «хочет задавить протест» и с помощью Кремля начать диалог с теми, кто ему удобен.

 
 
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По мнению экс-кандидата в президенты Андрея Дмитриева, уже в следующем году Александр Лукашенко не будет управлять государством.
 
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