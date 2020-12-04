HBO Max выпустит «Матрицу 4», «Дюну» и другие блокбастеры в премьерный день

Источник материала: Onliner

Стриминговый сервис HBO Max объявил о крупном партнерстве со студией Warner Bros. Семнадцать фильмов, запланированных к релизу в следующем году, будут доступны подписчикам сервиса в день премьеры в кинотеатрах. Среди этих лент — ожидаемые блокбастеры «Матрица 4» и «Дюна».

Также на HBO Max сразу появятся мюзикл «На высоте мечты», приквел криминального сериала «Клан Сопрано» под названием «Множественные святые Ньюарка» и супергеройский боевик «Отряд самоубийц: Миссия навылет» с Марго Робби в главной роли. Плюс «Том и Джерри», «Годзилла против Конга», «Мортал Комбат», техногенный триллер «Воспоминание» с Хью Джекманом и драма «Король Ричард» с Уиллом Смитом в главной роли, где он сыграет отца теннисисток Серены и Венус Уильямс.

Правда, на HBO Max эти фильмы будут доступны только 31 день с момента мировой премьеры. Затем они пропадут с сервиса, а прокат в кинотеатрах продолжится. Вернутся ли в дальнейшем ленты на HBO Max, не уточняется.