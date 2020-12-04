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Bloomberg: Тихановская — в топ-50 людей 2020 года

04.12.2020 13:45 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Светлана Тихановская попала в топ-50 людей 2020 года по версии Bloomberg, американского делового журнала.



Белорусскому оппозиционному политику посвящен целый раздел. В нем рассказывается ее невероятная история, как "непредвиденная компания превратилась в самый большой вызов за всю историю давнего диктатора Александра Лукашенко". Отмечается, что с лета 2020-го Тихановская вынуждена находиться за границей.

В топ-50 попали не только политики, но и представители бизнеса, финансового сектора, науки и т.д. Bloomberg обратил внимание на людей, "достижения которых заслуживают признания".
 
 
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Светлана Тихановская попала в топ-50 людей 2020 года по версии Bloomberg, американского делового журнала.
 
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