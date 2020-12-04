Доктор Принс: как врач из Африки работает в минской «скорой»

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Помогает людям за шесть тысяч километров от дома. В скорой помощи Минска работает доктор из Ганы. Врач по имени Принс приехал 11 лет назад. После учебы собирался вернуться на родину, но в итоге остался жить, рассказал корреспондент телеканала «МИР 24» Денис Кошелев.

Ранее утро. Врач Принс Сарпофнг с бригадой фельдшеров отправляется на выезд. Первая реакция пациентов – удивление. После – расспросы. Сам Принс к такому любопытству давно привык.

«В Беларуси 95% люди добрые, очень добрые. Есть 5%, у которых мозг маленький. А так им интересно, что я пришел. Хотят пообщаться, узнать, откуда я», рассказал Принс Осей Сарпонг.

Принс родился в Гане. Хотел стать врачом. Но там получить высшее образование непросто, а медицинское еще и дорого. Потому 11 лет назад он уехал за шесть тысяч километров – в Минск. Выучил русский язык. Поступил в медицинский университет. Вспоминает: сложнее всего было привыкнуть к холоду. В родной Гане было жарко, а в Беларуси и снег, и морозы. Но главное мечта исполнилась.



«С детства хочу помогать людям, мне в удовольствие это. Понимаете? Мне плохо, когда людям плохо, потому и стал врачом», – рассказал Принс.

После учебы Принс работал в поликлинике, потом перешел в «скорую». И уже два года доктор из Африки с бригадой на выездах. Работы всегда было много. А с началом пандемии стало еще больше. Выезжают в спецкостюмах. Осматривают пациентов, берут анализы, отвозят в больницы. Тяжело, но зато опыт. За профессионализм Принса и ценят коллеги.

«Слаженность и понимание, в ситуации знать, как нужно сработать. И у нас все это есть», – рассказала фельдшер выездной бригады скорой медпомощи Диана Кравцова.

В Гане у Принса остались мама, сестра и брат. Родные им гордятся. Говорят, стал важным человеком. На родину в ближайшее время доктор Принс возвращаться не планирует. Растит детей вместе с женой-белоруской.

«Нам было сложно, не только по характерам, по культуре, но и с родителями были проблемы, не принимали, пока дети не появились, только после этого нас все начали серьезно воспринимать», – рассказала супруга Принса Ольга Тимошенко.



Дети у молодой пары еще маленькие: Алике – пять, Николь – два года. Принс не исключает, что когда девочки вырастут, он заберет в Гану всю семью. Хочет открыть там клинику и помогать простым людям.