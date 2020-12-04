|
Взрыв прогремел на нефтеперерабатывающем заводе в южноафриканском Дурбане
Источник материала: ОНТ
Оперативная информация приходит из ЮАР. На нефтеперерабатывающем заводе в районе города Дурбан прогремел мощный взрыв.
Бригады экстренной помощи уже работают на месте. Как сообщают в спасательной службе, пока не ясно, есть ли погибшие. По меньшей мере, семь человек госпитализированы с ожогами дыхательных путей.
Южноафриканская нефтяная кампания – одна из ведущих в Африке по переработке сырых углеводородов. Она работает на рыках 30 стран континента. А горящий сейчас завод – один из самых крупных в ЮАР.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Оперативная информация приходит из ЮАР. На нефтеперерабатывающем заводе в районе города Дурбан прогремел мощный взрыв. Бригады экстренной помощи уже работают на...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)