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Взрыв прогремел на нефтеперерабатывающем заводе в южноафриканском Дурбане

04.12.2020 13:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Взрыв прогремел на нефтеперерабатывающем заводе в южноафриканском Дурбане

Оперативная информация приходит из ЮАР. На нефтеперерабатывающем заводе в районе города Дурбан прогремел мощный взрыв.

Бригады экстренной помощи уже работают на месте. Как сообщают в спасательной службе, пока не ясно, есть ли погибшие. По меньшей мере, семь человек госпитализированы с ожогами дыхательных путей.  

Южноафриканская нефтяная кампания – одна из ведущих в Африке по переработке сырых углеводородов. Она работает на рыках 30 стран континента. А горящий сейчас завод – один из самых крупных в ЮАР.

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Оперативная информация приходит из ЮАР. На нефтеперерабатывающем заводе в районе города Дурбан прогремел мощный взрыв. Бригады экстренной помощи уже работают на...
 
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