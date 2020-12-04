Взрыв прогремел на нефтеперерабатывающем заводе в южноафриканском Дурбане

Источник материала: ОНТ

Оперативная информация приходит из ЮАР. На нефтеперерабатывающем заводе в районе города Дурбан прогремел мощный взрыв.

Бригады экстренной помощи уже работают на месте. Как сообщают в спасательной службе, пока не ясно, есть ли погибшие. По меньшей мере, семь человек госпитализированы с ожогами дыхательных путей.

Южноафриканская нефтяная кампания – одна из ведущих в Африке по переработке сырых углеводородов. Она работает на рыках 30 стран континента. А горящий сейчас завод – один из самых крупных в ЮАР.

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