Источник материала: ОНТ

В Гродненском зоопарке выбрали живой символ наступающего года. Им стал домашний як Дымок.

Парнокопытных в зоопарке много, пришлось даже утроить кастинг. Но Дымок выиграл у зубров за счет добродушного нрава и серебристого окраса. Ведь наступающий год по восточному календарю – белого металлического быка. К тому же, яки по своему происхождению ближе всего к этим животным.

Дымку 5 лет, в Гродно приехал из Карелии и уже успел обзавестись потомством. Очень любит снег и отлично чувствует себя на морозе. Общительный, с удовольствием позирует на камеру, демонстрируя посетителям свою кудрявую челку. Чтобы живой символ года принес городу удачу в следующем году, для Дымка в новогоднюю ночь в зоопарке накроют праздничный стол.

Оставить в подарок на праздники немного его любимых овощей посетители смогут на входе. Правда, карнавальный костюм для Дымка готовить не будут, он не покинет он вольер и для участия в городских представлениях. Всё-таки яки – животные дикие.

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