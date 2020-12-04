В ЮАР произошел мощный взрыв на нефтеперерабатывающем заводе

Источник материала: ОНТ

4 декабря на юго-востоке ЮАР прогремел мощный взрыв на нефтеперерабатывающем заводе. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на местный ресурс News24.

Уточняется, что взрыв произошел на заводе компании Engen. К месту инцидента направились бригады скорой помощи и спасателей. Шестеро человек были госпитализированы с травмами дыхательных путей. Состояние пострадавших опасений не вызывает.

Южноафриканская компания Engen – одна из лидеров Африки по переработке сырой нефти.

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