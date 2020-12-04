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В ЕС возмущены лишением TUT.by статуса СМИ
04.12.2020 13:55 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Отзыв статуса СМИ у TUT.by – это последний шаг в откровенном преследовании журналистов и свободных СМИ, заявил Питер Стано, официальный представитель главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.
«Право TUT.by на обжалование решение должно уважаться и статус СМИ должен быть возвращен. Евросоюз призывает к освобождению всех заключенных журналистов, включая Екатерину Борисевич», — сказал Стано.
Напомним, экономический суд Минска принял решение лишить TUT.by статуса СМИ по иску Министерства информации, которое до этого вынесло несколько предупреждений изданию.
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Отзыв статуса СМИ у TUT.by – это последний шаг в откровенном преследовании журналистов и свободных СМИ, заявил Питер Стано, официальный представитель главы...
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