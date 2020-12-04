ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В ЕС возмущены лишением TUT.by статуса СМИ

04.12.2020 13:55 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ежедневник

Отзыв статуса СМИ у TUT.by – это последний шаг в откровенном преследовании журналистов и свободных СМИ, заявил Питер Стано, официальный представитель главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

«Право TUT.by на обжалование решение должно уважаться и статус СМИ должен быть возвращен. Евросоюз призывает к освобождению всех заключенных журналистов, включая Екатерину Борисевич», — сказал Стано.

Напомним, экономический суд Минска принял решение лишить TUT.by статуса СМИ по иску Министерства информации, которое до этого вынесло несколько предупреждений изданию. 

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Отзыв статуса СМИ у TUT.by – это последний шаг в откровенном преследовании журналистов и свободных СМИ, заявил Питер Стано, официальный представитель главы...
 
Новости дня
Новости разные
 
Доктор Принс: как врач из Африки работает в минской «скорой»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

03.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
04.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика