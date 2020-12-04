В ЕС возмущены лишением TUT.by статуса СМИ

Источник материала: Ежедневник

Отзыв статуса СМИ у TUT.by – это последний шаг в откровенном преследовании журналистов и свободных СМИ, заявил Питер Стано, официальный представитель главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

«Право TUT.by на обжалование решение должно уважаться и статус СМИ должен быть возвращен. Евросоюз призывает к освобождению всех заключенных журналистов, включая Екатерину Борисевич», — сказал Стано.

Напомним, экономический суд Минска принял решение лишить TUT.by статуса СМИ по иску Министерства информации, которое до этого вынесло несколько предупреждений изданию.