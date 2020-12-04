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Третья волна Sber500 охватет и Беларусь

04.12.2020 13:55 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Сбер и 500 Startups запускают третий батч международного акселератора IT-стартапов, в котором теперь могут принимать участие и команды из Беларуси.

Sber500 - это программа для технологических предпринимателей, основанная на возможностях Сбера, крупнейшей экосистемы страны, а также экспертизе и опыте 500 Startups – одной из самых сильных команд в мире венчурного и IT-бизнеса. Заявки на участие можно подать до 10 января 2021 года.

Третья волна Акселератора существенно отличается от всех предыдущих и становится мощнее, как ответ на существующие вызовы и условия, в которых стартапы оказались в 2020 году. Во-первых, значительно расширяется география: в этом году подать заявку на участие могут стартапы не только из России, но также из Израиля, Беларуси, Казахстана, Латвии, Литвы и Эстонии. Во-вторых, меняется подход к обучению и его покрытие: теперь программа будет состоять из двух этапов. Первый этап – двухнедельные онлайн-буткемпы для 500 лучших стартапов из семи стран. За время буткемпов команды проработают ценностное предложение, узнают, как и когда выстраивать коммуникацию с разными целевыми сегментами, научатся стимулировать клиента к покупке. Во второй этап – основной Акселератор – пройдут 25 сильнейших стартапов буткемпов. Все этапы акселерационной программы, как и раньше, будут курировать менторы из Кремниевой долины и международные эксперты.

За время двух предыдущих батчей участники привлекли свыше 400 млн российских рублей инвестиций от сторонних инвесторов и 190 млн российских рублей – от Сбера, заключили партнерства с компаниями экосистемы и корпорациями-партнерами. В третьей волне лучшие стартапы смогут претендовать на инвестиции от фонда Fort Ross Seed Fund, 10+ фондов-партнеров и индивидуальный подход на рыночных условиях.

Лев Хасис, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка: «Все великие и успешные компании когда-то были неокрепшими новичками с большими мечтами и искали на рынке партнеров, которые в них поверят. Проект Sber500 — это наше «плечо» поддержки для талантливых стартапов, трамплин для прорывных бизнес-моделей, продуктов и сервисов. Мы благодарим десятки крупнейших российских и международных корпораций, которые вместе с нами участвуют в этом проекте и поддерживают стартапы в такое тяжелое для них время.

В этом году мы ждем в Акселератор не только российские, но и зарубежные технологически продвинутые команды, которые мечтают изменить мир к лучшему. Расширение географии проекта усилит конкуренцию между стартапами и поможет продвинуть на рынке самые сильные и крутые идеи и решения».

 
 
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Сбер и 500 Startups запускают третий батч международного акселератора IT-стартапов, в котором теперь могут принимать участие и команды из Беларуси.
 
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