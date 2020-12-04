Епископ Кособуцкий отметил активизацию репрессий в отношении католиков

Источник материала: Ежедневник

Епископ Юрий Кособуцкий прокомментировал административные приговоры католическим священникам. По 10 суток ареста получили греко-католический священник Виталий Быстров и римско-католический священник Вячеслав Борок.

«Мы видим активизацию репрессий в отношении католической церкви в нашей стране. Мы открыто выступаем против каждого греха, против насилия, против лжи и фальши, против репрессий, против давления и запугивания, против унижения человеческого достоинства, ведь каждый человек создан по образу и подобию», – заявил епископ в Facebook .

Юрий Ксобуцкий отметил, что костел особым образом молится о мире, согласии, солидарности и единстве белорусского народа. Однако, добавил епископ, все это кто-то считает проявлением экстремизма, разжиганием вражды и т. п.».

Он в очередной раз призвал молиться за свое Отечество, за белорусский народ, за тех людей, которые находятся за решеткой по политическим мотивам, за тех, кого увольняют с работы за их взгляды, за тех, кого запугивают и шантажируют.

Епископ попросил по мере возможности в каждом костеле публично молиться за ксендза Вячеслава Барка и отца Виталия Быстрова и объяснять людям об истинных причинах содержания этих священников в темницах: репрессии, давление, запугивание, преследование костела за правду и т.д.

Напомним, что ксендз из Россон Вячеслав Борок приговорен к 10 суткам ареста «за пропаганду нацистской символики». На своей странице в Facebook он разместил плакат художника Владимира Цеслера «Стоп лукашизм». К слову, за ксендза заступился сам Владимир Цеслер, автор плаката «Стоп лукашизм».

Греко-католический священник из Ивацевичей Виталий Быстров получил 10 суток ареста 30 ноября. Его судили по статье 23.34. Поводом для разбирательства стало то, что он 25 октября в Бресте находился на центральной улице.