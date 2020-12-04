Белорусская чемпионка мира по легкой атлетике вынуждена приостановить карьеру

Источник материала: Tut.by

Чемпионка мира и Европы по легкой атлетике Марина Арзамасова сообщила в инстаграме сообщила, что вынуждена прервать выступления. Она получила итоги расследования по поводу применения допинга.



Фото: Reuters via TUT.BY

«Друзья, с сожалением сообщаю. Я вынуждена прервать свою профессиональную деятельность на долгое время. Антидопинговое разбирательство закончилось, и к сожалению, не в мою пользу. Athletic Integrity Unit опубликуют эту информации в ближайшее время.

Мы провели большую работу по сбору доказательств, но по мнению экспертов мои доводы оказались не убедительными.

Увы, не всегда в составе БАДа указаны все вещества, содержащиеся в нем. Что не снимает моей ответственности, но заставляет задуматься. Анализы препаратов спортивного питания в трех лабораториях подтвердил наличие запрещенного вещества. Но по мнению экспертов и адвоката той стороны, это не является доказательством моего непреднамеренного приема. Я обязательно постараюсь опубликовать список этих добавок для того, чтобы предупредить других спортсменов об опасности и не дать им попасть в мою ситуацию (прежде проконсультируюсь с юристами).

Все расследование длилось год и четыре месяца и стоило много тысяч евро. Плюс все мои нервы, слезы и болезни по этому поводу. Я оказалась полностью сломлена последние месяцы, когда пришло уведомление о том, что мои доказательства не имеют значения. Из-за этого внутреннего слома я не смогла отстоять свою ценность, поддалась давлению.

Все события последних месяцев моей жизни – это череда каких-то импульсивных мыслей и действий. Я постоянно чего-то боялась. А сегодня я увольняюсь из армии, но радуюсь более чем 20-ти годам спорта, которые ничем не заменить.

Я уже живу с этим вердиктом 5 дней: достаточно, чтобы держаться на людях. Но больше меня это не сломит. Я принимаю такой вариант развития событий. Смещаю свое внимание со своих тренировок на работу.

За эти месяцы большое количество недовольных комментариев меня закалило, конечно. Но прошу вас, не казните совсем жестко, мне сейчас и так очень не просто», – написала Арзамасова.

Напомним, что причиной дисквалификации Марины Арзамасовой стало наличие вещества LGD-4033 в ее организме. Оно попало в организм белоруски через биоактивную добавку, на упаковке которой не было указано наличие этого составляющего.

Бывший председатель Белорусской федерации легкой атлетики Вадим Девятовский, комментируя ранее этот случай, заявлял , что не верит в виновность Марины Арзамасовой.

Отметим, что в августе легкоатлетка подписала письмо против насилия и фальсификаций, но затем под давлением отозвала свою подпись. Что, впрочем, не помогло ей сохранить работу, которой Арзамасова лишилась 19 ноября.