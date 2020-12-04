Источник материала: Хартия'97

В Бресте после «суток» и описи имущества скончался 42-летний активист Роман Решецкий 2 4.12.2020, 14:16

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Роман Решецкий (в центре)

Без отца осталось четверо детей.

В Бресте сегодня утром скоропостижно скончался 42-летний активист Роман Решецкий. Без отца осталось четверо детей.

Об этом Charter97.org сообщил координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» по Бресту и Брестской области Андрей Шарендо.

«Сегодня стало известно о смерти активиста Романа Решецкого. Я был только что у него дома, жена рассказала, что Рома вчера вечером лег спать на балконе, а сегодня в 9 утра она обнаружила его мертвым. В 10 утра приехала «скорая» и констатировала смерть. Что точно стало причиной смерти, мы пока не знаем. Медики утверждают, что следов насилия не обнаружили», — рассказал Андрей Шарендо

Роман Решецкий присоединился к протестному движению в 2020 году, поддержал Сергея Тихановского и его проект «Страна для жизни».

«Я знаю Романа уже три месяца. В первый раз он был задержан 30 августа после воскресного Марша в Бресте и был арестован на 15 суток, которые провел в Брестском ИВС. Мы несколько раз пересекались с ним в камерах.

Это — активный человек, у которого была четкая позиция. От него исходила колоссальная энергия, особенно когда дело касалось защиты наших национальных символов.





После освобождения Роман потребовал вернуть свой бело-красно-белый флаг, за что был задержан повторно на трое суток. Национальные флаги висели у него в квартире и на балконе. За это власти неоднократно пытались давить на него.

Еще раз на 15 суток Романа задержали после акции протеста против «инаугурации Лукашенко». Его содержали в разных ИВС, переводили из Бреста в Дрогичин, чтобы оказать психологическое давление.

Затем в течение осени Романа еще трижды арестовывали на трое суток. С последних суток он вышел только в эту среду. На них против Романа начали применять самые жесткие методы давления: посадили в самую плохую камеру, приняли судебное решение об установлении превентивного надзора.

Одновременно началось колоссальное давление на детей и семью, что, на мой взгляд, и могло стать причиной смерти. Вчера к Решецким пришли судебные исполнители и внаглую описали в квартире все имущество, даже детские вещи — в счет штрафов за участие в акциях. Конфискация имущества была назначена на сегодня.

Кроме того, власти угрожали забрать у семьи квартиру из-за национальных флагов в окнах. Я считаю, что против семьи Решецких проводилась целенаправленная травля из-за политической активности Романа. Последней каплей стала опись имущества. Я говорил с ним вчера вечером: Роман был очень расстроен из-за описи детских вещей. Можно сказать, что отдел исполнения наказаний в Беларуси сейчас, наряду с ОМОНом, действуют против граждан фактически как убийцы. Надеюсь, что международное сообщество не оставит этот случай без внимания», — заявил Андрей Шарендо.





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