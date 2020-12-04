Провластный эксперт свел на нет идеологическую обработку силовиков

Источник материала: АФН

Взращенный «Белой Русью» эксперт Петр Петровский буквально одной своей фразой обрушил систему идеологической обработки личного состава силовых ведомств Беларуси

Рассуждая на тему, как представители оппозиции сейчас борются за распределение зарубежных грантов, эксперт прямым текстом заявил, что участники протестных акций не получают никаких денег, потому эти деньги распиливаются еще на более высоких уровнях.

«Система распределения западных грантов имеет несколько вариантов. Первый - фактически темная раздача средств лидерам определенных общественно-политических сил. И вот именно за эти деньги сейчас идет борьба. Потому что эти средства перенаправляются достаточно мобильно, они не требуют какого-то планирования финансового года. Однако следует понимать, что средства обеспечивают структуру оппозиционных сил, но никоим образом не доходят до конкретных активистов, а тем более до участников массовых незаконных мероприятий", - сказал Петр Петровский (цитата БелТА).

Фактически, Петровский лишил силовиков веры в то, что все участники протестных акций получают за свое участие 20 баксов. Теперь все эти дикари в балаклавах вдруг осознают, что за участие в протестах никто никому не платит, и многие из них почувствуют себя моральными уродами. Ведь в большинстве случаев именно полная уверенность в том, что лежащий на земле протестующий продался за жалких 20 баксов западному кукловоду заставляла махать дубинкой и ботинком.

Петровскому - зачет, протестующим – выучить наизусть и иметь в мобильнике ссылку на откровение эксперта.