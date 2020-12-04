Защищал женщину от милиционера: витебского программиста на 2,5 года отправили в колонию

Александру Кириленко, который во время шествия 6 сентября защищал женщину, присудили 3 декабря два с половиной года лишения свободы в колонии общего режима, передает spring96.org Жителю Витебска , программисту, который во время шествия 6 сентября защищал женщину, присудили 3 декабря два с половиной года лишения свободы в колонии общего режима, передает





Судья Октябрьского района Витебска Инна Грабовская признала его виновным в совершении насилия к сотруднику органов внутренних дел (арт . 364 УК). Прокурор Кристина Матвеева просила для Кириленко 3 года заключения.





Согласно обвинению, 6 сентября во время уличного шествия Александр Кириленко "помешал" деятельности милиционера патрульно-постовой службы старшего прапорщика Юрия Велейченко.





Государственный прокурор обвинил Кириленко в том, что из мести за исполнение Волейченко служебных обязанностей тот нанес ему не менее двух травмирующих воздействий в область головы и правой руки, выбив из нее резиновую дубинку.





Тем самым совершил преступление, предусмотренное ст. 364 УК, а именно - "насилие" в отношении сотрудника МВД, противодействие законной деятельности, принуждение к изменению характера этой деятельности и "месть" за выполнение служебной деятельности.





Александр Кириленко признал себя виновным частично, заявив, что не имел мотива мстить сотруднику МВД за выполнение его деятельности по охране правопорядка.





Напомним, инцидент произошел возле дома №43 на улице Правды в Витебске. Одна из участниц протестного марша сорвала медицинскую маску с лица прапорщика Велейченко, тот пытался ее задержать, но за женщину вступился Александр Кириленко, который оттолкнул милиционера.









Женщина проходит по делу в качестве свидетеля, но на заседание не явилась.





Мать Кириленко, опрошенная в качестве свидетеля, засвидетельствовала, что ее сын доброжелательный, спокойный человек, с обостренным чувством справедливости. Он отдает все время своей работе - программированию и увлекается велосипедными прогулками. 6 сентября его задержали с велосипедом.





Частное предприятие, где работает подсудимый, охарактеризовало Александра Кириленко как "ключевого высококлассного специалиста, ответственного, доброжелательного и неконфликтного".





Как выяснилось, милиционер Юрий Велейченко просил суд о моральной компенсации за перенесенные страдания – 1500 рублей. Суд удовлетворил требование. Семья обвиняемого выплатила эту сумму Волейченко еще до оглашения приговора.





"Потерпевший", в свою очередь, написал родственникам расписку, что не имеет больше претензий и что не настаивает на том, чтобы в отношении обвиняемого суд применял наказание в виде лишения свободы.