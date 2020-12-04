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Россотрудничество готово подать иски в поддержку авторов Sputnik Латвия
04.12.2020 14:41 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Собеседник Sputnik Латвия заявил о готовности оказать поддержку авторам порталов, которые подверглись преследованиям, а также высказался о действиях латвийских властей.
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
"Я предлагаю уважаемым коллегам из Sputnik поддержку со стороны Россотрудничества, мы готовы подать иски и необходимые документы в международные организации с нашей стороны, чтобы прояснить все-таки позицию страны-члена Евросоюза по поводу наглого и беспардонного нарушения прав на свободу слова, преследования журналистов за их профессиональную деятельность", ― заявил Примаков.
Россотрудничество было, есть и будет на стороне Sputnik, так же как и на стороне русскоязычных коллег и журналистов, подчеркнул Примаков.
"Что касается действий властей Латвии, это абсолютно классический случай преследования журналистов по профессиональному признаку, другой трактовки быть не может", ― заявил Примаков.
Напомним, в пятницу стало известно о том, что служба госбезопасности Латвии провела задержания, допросы, обыски, изъятие оргтехники и предъявила
Реакция РФ
На преследования авторов порталов Baltnews и Sputnik Латвия отреагировали в МИД РФ, там осудили действия латвийских властей против русскоязычных журналистов, назвав их "карательной акцией, которая не оставляет никаких сомнений в русофобском подтексте сфабрикованных обвинений". Российское ведомство намерено поднять этот вопрос на площадке СМИД ОБСЕ.
Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев назвал события в Латвии юридическим произволом и политическим беспределом. В свою очередь, главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян выразила надежду, что Россия ответит на уголовные дела против русскоязычных журналистов.
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Действия латвийских властей в отношении журналистов, пишущих для Sputnik Латвия и Baltnews, это классический случай преследования за профессиональную деятельность,...
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