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В парламенте Молдовы подрались парламентарии

04.12.2020 14:43 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В парламенте Молдовы подрались парламентарии

В Молдове, тем временем, подрались однопартийцы избранного президента Майи Санду с социалистами.

Кулачный бой устроили прямо на заседании парламента. Рассорил депутатов бюджет на будущий год. Представители правых партий отказались обсуждать его и на целый день заблокировали трибуну.

Впрочем, даже в таких условиях социалисты продолжили работу, одобрив четыре законопроекта. После чего микрофон вице-спикера от Партии социалистов был вырван с проводами.

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В Молдове, тем временем, подрались однопартийцы избранного президента Майи Санду с социалистами. Кулачный бой устроили прямо на заседании парламента. Рассорил...
 
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