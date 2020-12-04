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В парламенте Молдовы подрались парламентарии
Источник материала: ОНТ
В Молдове, тем временем, подрались однопартийцы избранного президента Майи Санду с социалистами.
Кулачный бой устроили прямо на заседании парламента. Рассорил депутатов бюджет на будущий год. Представители правых партий отказались обсуждать его и на целый день заблокировали трибуну.
Впрочем, даже в таких условиях социалисты продолжили работу, одобрив четыре законопроекта. После чего микрофон вице-спикера от Партии социалистов был вырван с проводами.
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В Молдове, тем временем, подрались однопартийцы избранного президента Майи Санду с социалистами. Кулачный бой устроили прямо на заседании парламента. Рассорил...
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