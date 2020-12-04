Перестрелка произошла на границе России и Украины: один человек погиб

Источник материала: ОНТ

Трое вооруженных нарушителей со стороны Украины хотели незаконно пересечь границу с Россией. Пограничники пресекли попытку. В результате перестрелки один из нарушителей погиб, двое скрылись, пишет ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Один из них в результате ответного огня был ранен. Он скончался. Еще двое нарушителей скрылись на территории Украины.

Проводятся оперативно-следственные действия.

ФОТО: © Виктор Драчев/ТАСС, архив





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