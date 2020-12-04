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Перестрелка произошла на границе России и Украины: один человек погиб
Источник материала: ОНТ
Трое вооруженных нарушителей со стороны Украины хотели незаконно пересечь границу с Россией. Пограничники пресекли попытку. В результате перестрелки один из нарушителей погиб, двое скрылись,
Один из них в результате ответного огня был ранен. Он скончался. Еще двое нарушителей скрылись на территории Украины.
Проводятся оперативно-следственные действия.
ФОТО: © Виктор Драчев/ТАСС, архив
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Трое вооруженных нарушителей со стороны Украины хотели незаконно пересечь границу с Россией. Пограничники пресекли попытку. В результате перестрелки один из...
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