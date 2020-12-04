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Минское «Динамо» обыграло ЦСКА в матче чемпионата КХЛ

04.12.2020 14:43 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Минское «Динамо» обыграло ЦСКА в матче чемпионата КХЛ

Хоккеисты минского «Динамо» сотворили сенсацию в КХЛ, обыграв в гостях лидера Западной конференции — ЦСКА.

Победа получилась яркой. Минчане вели в счёте — 3:0 благодаря голам Кирилла Воронина, Шейна Принса и Степана Фальковского. В конце второго периода «армейцы» одну шайбу отыграли, а в третьем сделали счёт 3:2. Но на большее ЦСКА не хватило. Москвичи рискнули, сняли голкипера, но получили шайбу в пустые ворота от Брэндона Козуна — 4:2.

Ранее «Динамо-Минск» обыгрывало московский клуб в 2014 году. А в гостях «зубры» побеждали именитого соперника и вовсе 10 лет назад. «Динамо» завершило выездную серию и сейчас занимает в таблице Западной конференции 4-е место. Следующий матч минчане проведут дома. 9 декабря – встреча с московским «Динамо».

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Теги: Минск
 
 
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Хоккеисты минского «Динамо» сотворили сенсацию в КХЛ, обыграв в гостях лидера Западной конференции — ЦСКА. Победа получилась яркой. Минчане вели в счёте — 3:0...
 
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