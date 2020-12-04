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Разводящаяся семья блогеров через суд намерена поделить свой аккаунт в Instagram

04.12.2020 14:43 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Разводящаяся семья блогеров через суд намерена поделить свой аккаунт в Instagram

Семья блогеров разводится и намерена поделить общий Instagram-аккаунт, на который подписаны свыше 1 млн пользователей соцсети. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на слова адвоката Сергея Егорова, представляющего одного из участников судебного спора.

По словам юриста, судебное заседание, на котором рассмотрят вопрос раздела аккаунта, состоится в одном из районных судов Москвы. Адвокат подчеркнул, что его доверитель стремится к мировому соглашению по данному делу.

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Семья блогеров разводится и намерена поделить общий Instagram-аккаунт, на который подписаны свыше 1 млн пользователей соцсети. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на...
 
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