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Разводящаяся семья блогеров через суд намерена поделить свой аккаунт в Instagram
Источник материала: ОНТ
Семья блогеров разводится и намерена поделить общий Instagram-аккаунт, на который подписаны свыше 1 млн пользователей соцсети. Об этом
По словам юриста, судебное заседание, на котором рассмотрят вопрос раздела аккаунта, состоится в одном из районных судов Москвы. Адвокат подчеркнул, что его доверитель стремится к мировому соглашению по данному делу.
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Семья блогеров разводится и намерена поделить общий Instagram-аккаунт, на который подписаны свыше 1 млн пользователей соцсети. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на...
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