Разводящаяся семья блогеров через суд намерена поделить свой аккаунт в Instagram

Источник материала: ОНТ

Семья блогеров разводится и намерена поделить общий Instagram-аккаунт, на который подписаны свыше 1 млн пользователей соцсети. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на слова адвоката Сергея Егорова, представляющего одного из участников судебного спора.

По словам юриста, судебное заседание, на котором рассмотрят вопрос раздела аккаунта, состоится в одном из районных судов Москвы. Адвокат подчеркнул, что его доверитель стремится к мировому соглашению по данному делу.

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