Некоторые спортсмены Гродно удивились своим именам в провластном письме

Источник материала: Салiдарнасць

Оказались в списках, которые даже не видели, рассказывают гродненские спортсмены. Хоккеистки «Ритма», сотрудники футбольного «Немана» и баскетболисты «Принеманья», заявили, что провластное письмо спортсменов не подписывали, однако оказались в списках.

Других представителей гродненского спорта вынуждают подписать письмо под угрозой завершения карьеры. Но те не хотят: в этом случае отвернутся друзья и фанаты.

1200 спортсменов

Имена и фамилии беларусских спортсменов, которые поддерживают действующий режим (открытое обращения к общественности и международному сообществу), появились 2 декабря на сайте athletes.by. Это ответ на открытое письмо спортсменов, призвавших прекратить насилие и провести новые выборы.

От Гродненщины в списках оказалось около 1200 человек, сообщает сайт управления спорта и туризма Гродненского облисполкома. В их число вошли действующие спортсмены, тренеры, ветераны, обслуживающий персонал и несовершеннолетние. Известно, что более десятка 15-летних баскетболисток из системы гродненского баскетбола оказались в списке подписавшихся. С ними и тренерский штаб «Олимпии».

«Кто не подписал — угрожают уволить»

Как стало известно Hrodna.life в хоккейном «Ритме» спортсменки были возмущены, тем, что они оказались в списках и требовали от управления спорта и туризма Гродненского облисполкома объяснений.

Также в футбольном «Немане» сразу несколько сотрудников заявили, что списки даже не видели, но там оказались. В числе подписантов от гродненского клуба значится председатель Иван Ворсович и главный тренер Игорь Ковалевич, но свою позицию публично они еще никак не обозначили. Также от «Немана» в списках массажист, администраторы и даже ведущий на стадионе Иван Белевский, который не является спортсменом. Ранее фанаты «Немана» выступили с заявлением о том, что подписавшие письмо поддерживают насилие и беззаконие.

Проблемы со списками возникли у гродненских баскетболистов, которые обратились в редакцию Hrodna.life. «Мы баскетболисты «Принеманья», которые отказались подписывать провластное письмо. Под угрозой увольнения некоторые подписали, чтобы не потерять свой крохотный заработок. А те кто не подписал, угрожают уволить. Мы хотим быть услышанными».

«Лучше я лишусь своих денег, работы, чем своей совести»

Баскетболистка сборной Беларуси и гродненской «Олимпии» Юлия Василевич рассказала о ситуации, как она попала в список подписантов.

— Ситуация такова: изначально было сказано, что письмо подписывается по желанию, я его не подписала. На следующий день нам говорят: либо подписываете, либо лишаетесь финансирования и будете уволены.

После оказанного давления я подписала это письмо. Прошло несколько часов, я поняла, что сделала ошибку. Взвесила все за и против, поняла, что лучше я лишусь своих денег, работы, чем своей совести. Взяла эту бумагу и вычеркнула себя из списка — позачеркивала подпись.

Я просила тренера, а затем руководство, чтобы меня убрали из этого списка, так как я против этого, доказывая это зачеркнутой подписью. На что мне поступали такие вопросы, как: «А почему ты так решила?», «А что изменилось за это время?», «А как же национальная сборная?», «А как же твоя зарплата?». На что я ответила, что это моя позиция, я так решила! Итог: я нахожусь в этом списке. Какого чёрта, спрашивается… — написала баскетболистка в сторис инстаграма.

Как пояснил источник Hrodna.life в одной из спортивных структур города, сегодня гродненских спортсменов ставят перед выбором. А они в свою очередь хотят быть вне политики.

— Если не подпишут письмо, им могут не продлить контракт, а если подпишут — отвернутся фанаты, друзья и знакомые. Сегодня на спортсменов оказывается сильнейшее давление и они перед сложным выбором.

Hrodna.life попросил прокомментировать ситуацию с подписями начальника спорта и туризма Гродненского облисполкома Олега Андрейчика, но ответы на свои вопросы мы так и не получили.

Гурков — провластным спортсменам: «Ни одна, ни тысяча ваших олимпийских медалей не стоят страданий, которые испытывает народ»

«Мы хотим, чтобы страна знала своих героев»

Глава Фонда спортивной солидарности Александра Герасименя рассказала, что белорусские спортсмены сообщают о том, что спортивные чиновники оказывают давление на спортсменов, чтобы те подписали провластное письмо.

— Мне лично и вообще ребятам сейчас приходит очень много писем с просьбами о помощи. На спортсменов оказывают давление. Письмо затрагивает не только спортсменов, но и незащищенных граждан. Есть в этом письме и несовершеннолетние, которых обязали подписать письмо, есть инвалиды, которым угрожали. Люди спрашивают, что делать, иначе завтра могут оказаться вне спорта. Очень много таких случаев.

Много случаев, когда спортсмены и тренеры не знали, что они подписали это письмо. Мы видим, кто эти письма подписывает. Есть люди, не имеющие даже спортивных разрядов. О каких спортсменах мы говорим? Кто эти спортсмены? Многие из них вообще не знают, что такое спорт. Говорить о законности этого письма… Даже комментировать нечего, люди и так все увидят.

Если на вас давят, мы очень просим, чтобы к нам обращались. Мы хотим, чтобы страна знала своих героев, тех, кто оказывает давление. Пожалуйста, не бойтесь выходить в свет. Возможно, это даст возможность приостановить это давление, — рассказала Герасименя во время пресс-конференции.

На вечер 3 декабря альтернативное письмо спортивной общественности подписало почти 1366 человек. Они осуждают многочисленные факты фальсификации выборов президента, а также насилие со стороны силовых структур в отношении мирно протестующих граждан.

Спартак Мірановіч падтрымаў Лукашэнку: Можа, людзей білі, а можа — не. Хто можа даказаць?