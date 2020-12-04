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Курс доллара рухнул. Сколько продержится «дорогой» рубль?
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
В пятницу, 4 декабря, курс доллара серьезно просел как в Беларуси, так и в России. В РФ вообще заговорили о том, что «американец» в ближайшие дни может уйти на летние уровни, 72-74 RUB за 1 доллар.
Удешевление американской валюты происходит по всему миру. Плюс, на это накладывается подорожание нефти, которое традиционно играет на руку российскому рублю.
Однако мы бы не советовали вам сейчас сдавать валюту. Если конечно, у вас нет твердой уверенности в том, что она за 2-3 дня подешевеет еще сильнее, и, сдав относительно дорогие доллары сегодня, вы сможете купить более дешевые завтра. У нас такой уверенности нет, потому что уже на следующей неделе ситуация может коренным образом измениться:
нефть станет дешеветь
Банк России сократит валютные интервенции на внутреннем рынке
доллар начнет дорожать по отношению ко всем остальным валютам
— любое из этих событий способно в кратчайшие сроки вернуть стоимость доллара в РФ на уровень 78-80 RUB.
Тогда и в Беларуси американская валюта рванет к уровням 2,65 BYN за доллар.
4 декабря в России на выходные дни установлены следующие курсы валют:
курс доллара понижен на 94,67 копейки, до 74,2529 RUB
курс евро снижен на 93,28 копейки, до 90,2618 RUB
Итоги торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже 4 декабря выглядят следующим образом:
курс доллара рухнул на 0,0165 (-0,64%), до 2,5697 белорусского рубля
евро ушел вниз на 0,0099 (-0,32%), до 3,1245 белорусского рубля
российский рубль стал дороже на 0,0243 (+0,71%). В итоге, за российскую валюту дают 3,4615 белорусского рубля, за сотню.
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В пятницу, 4 декабря, курс доллара серьезно просел как в Беларуси, так и в России.
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