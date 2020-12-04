Источник материала: UDF



Иллюстративное фото

Итоги торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже 4 декабря выглядят следующим образом:

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Курс доллара рухнул. Сколько продержится «дорогой» рубль? В пятницу, 4 декабря, курс доллара серьезно просел как в Беларуси, так и в России.

В пятницу, 4 декабря, курс доллара серьезно просел как в Беларуси, так и в России. В РФ вообще заговорили о том, что «американец» в ближайшие дни может уйти на летние уровни, 72-74 RUB за 1 доллар.Удешевление американской валюты происходит по всему миру. Плюс, на это накладывается подорожание нефти, которое традиционно играет на руку российскому рублю.Однако мы бы не советовали вам сейчас сдавать валюту. Если конечно, у вас нет твердой уверенности в том, что она за 2-3 дня подешевеет еще сильнее, и, сдав относительно дорогие доллары сегодня, вы сможете купить более дешевые завтра. У нас такой уверенности нет, потому что уже на следующей неделе ситуация может коренным образом измениться:нефть станет дешеветьБанк России сократит валютные интервенции на внутреннем рынкедоллар начнет дорожать по отношению ко всем остальным валютам— любое из этих событий способно в кратчайшие сроки вернуть стоимость доллара в РФ на уровень 78-80 RUB.Тогда и в Беларуси американская валюта рванет к уровням 2,65 BYN за доллар.курс доллара понижен на 94,67 копейки, до 74,2529 RUBкурс евро снижен на 93,28 копейки, до 90,2618 RUBкурс доллара рухнул на 0,0165 (-0,64%), до 2,5697 белорусского рубляевро ушел вниз на 0,0099 (-0,32%), до 3,1245 белорусского рубляроссийский рубль стал дороже на 0,0243 (+0,71%). В итоге, за российскую валюту дают 3,4615 белорусского рубля, за сотню.